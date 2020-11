WomenRisingForDemocracy: le donne delle istituzioni si schierano al fianco della protesta in Bielorussia | VIDEO

“WomenRisingForDemocracy”: la campagna delle donne a sostegno della protesta in Bielorussia

Da Hillary Clinton a Rebecca Harms, da Věra Jourová a Laura Boldrini: le donne delle istituzioni, della politica e dell’arte di tutto il mondo partecipano alla campagna #WomenRisingForDemocracy, schierandosi al fianco della protesta democratica in Bielorussia. Una mobilitazione che ha il volto delle donne che anche questo ultimo sabato, come ogni sabato a partire dal mese di agosto, sono scese in piazza per protestare pacificamente per la democrazia, rischiando la libertà e la vita.

ESCLUSIVO TPI – Io, unico reporter italiano in Bielorussia, vi mostro cosa succede a Minsk ogni maledetta domenica

Tutti gli approfondimenti di TPI sulle proteste in Bielorussia: 1. Bielorussia, la dissidente Tarasevich a TPI: “Lukashenko usa il Covid per violare i diritti umani. Vuole annetterci alla Russia” 2. “La rivolta contro Lukashenko parte dalle donne: hanno sostituito gli uomini nella protesta di piazza” 3. Quei ragazzi che (grazie a Internet) possono svegliare la Bielorussia dalla dittatura dopo 30 anni 4. Osce, il presidente del Consiglio permanente a TPI: “Pronti a mediare in Bielorussia”

Potrebbero interessarti Libia, fonti del Parlamento di Tobruk a TPI: senza il disarmo delle milizie di Tripoli salta tutto Il Cile avrà la prima Costituzione al mondo scritta da donne e uomini Afghanistan, attacco all'università di Kabul: almeno 8 feriti