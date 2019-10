Chi sono le donne curde che combattono per la libertà contro il fondamentalismo islamico

Le donne curde sono combattenti coraggiose. Hanno scelto di schierarsi contro l’oppressione del terrorismo fondamentalista islamico. Sono consapevoli che l’esercito turco è molto potente, addestrato e dotato di armi sofisticate.

L’Unità di Protezione delle Donne o Unità di Difesa delle Donne (YPJ) è nata aprile 2013, come organizzazione per garantire l’autonomia del Kurdistan siriano. La loro battaglia ha avuto inizio nel settembre del 2014, quando l’Isis lanciò un’offensiva contro la città di Kobane: da allora decisero di schierarsi contro l’avanzata degli estremisti islamici.

I curdi che combattono lo Stato Islamico sono un gruppo piuttosto eterogeneo di militanti che hanno messo da parte le loro diversità politiche per unirsi contro il nemico comune: l’Isis. Nelle Unità di protezione curde, un terzo dei combattenti sono donne: sono circa 10mila. Sono per la maggior parte single e sono sottoposte ad allenamenti fisici durissimi. Hanno abbandonato tutta la loro vita per sostenere la causa del popolo curdo.

Non ricevono alcun sostegno dalla comunità internazionale e si appoggiano sulle comunità locali per rifornimenti e cibo.

Il gruppo è stato lodato per aver sfidato le differenze di genere. Si tratta di un raro esempio di forti successi portati a termine da delle donne in un luogo nel quale le donne sono pesantemente discriminate. Le donne che ne fanno parte, sono contro i regimi del mondo islamico, non contro l’Islam inteso come religione.

Lottano contro l’oppressione dei regimi e dei vecchi modelli feudali e patriarcali. Combattono per difendere un territorio, la libertà del loro popolo e, soprattutto, per i diritti che hanno conquistato in quanto donne.

Non sono eroine in cerca di attenzioni, ma donne che tentano di cambiare la mentalità della società, sfidando una realtà dove le donne sono vittime di stupri e violenze, sono costrette a matrimoni forzati e, generalmente, sono vittime di una della società patriarcale.

