Donna abusa di un bambino di 9 mesi e riprende le violenze in un video

Abusa di un bambino di 9 mesi e riprende le violenze in un video: l’orribile vicenda è avvenuta negli Stati Uniti e ha visto protagonista una giovane di 26 anni, Paige Cagle. Secondo quanto raccontato da alcuni media locali, la donna ha abusato sessualmente di un bambino di 9 mesi nell’aprile del 2019 e ha ripreso le violenze in un filmato, che è stato poi acquisito dagli inquirenti. Dichiaratosi colpevole del fatto, gli inquirenti hanno successivamente scoperto che la 26enne era una vera e propria violentatrice seriale, dal momento che aveva stuprato altri minori in passato.

Gli agenti, infatti, hanno scoperto almeno altri 5 video, di cui due realizzati a Joplin, nel Missouri, e tre a Lexington, nel Kentucky, che ritraevano la donna, mentre faceva sesso con alcuni minori. Interrogata dagli inquirenti, Paige ha rivelato di essere stata stuprata da bambina e di essere attratta fisicamente dai minorenni. La donna, in lacrime, avrebbe anche rivelato agli agenti di aver tentato più volte di smettere di abusare sessualmente, ma di non essere riuscita a ricevere alcun aiuto per frenare le sue perversioni. La donna, di recente, è stata condannata a 25 anni di carcere per diversi reati tra cui violenza sessuale su minori e produzione di materiale pedopornografico.

