Esteri

Donald Trump spera nel premio Nobel per la pace dopo la tregua a Gaza ma la decisione è stata già presa

Credit: AGF

Il presidente Usa non ha mai nascosto la sua volontà di ricevere l'onorificenza

di Niccolò Di Francesco
Nonostante la tregua a Gaza, Donald Trump non riceverà il premio Nobel per la Pace. Il presidente Usa non ha mai nascosto la sua ambizione di ricevere la prestigiosa onorificenza. Di recente, negli stessi momenti in cui l’esercito israeliano invadeva Gaza City, il tycoon aveva affermato: “Sto facendo un ottimo lavoro per la pace in Medio Oriente. Dovrei ricevere molti premi per questo”. Alcune settimane prima, invece, Trump aveva parlato esplicitamente di Nobel per la Pace affermando che non riceverlo sarebbe stato “un insulto per gli Usa”. La tregua firmata da Israele e Hamas ha ora rilanciato la candidatura del tycoon, spinta dallo stesso presidente israeliano, Isaac Herzog, che ha dichiarato: “Non c’è dubbio che meriti il premio Nobel per la pace per questo”. Una candidatura avallata anche dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani (“Certamente i titoli li avrebbe. Può essere o meno simpatico, ma il risultato lo sta raggiungendo”) e dal vicepremier Matteo Salvini, che ha scritto sui social: “Se le armi finalmente taceranno, il presidente Donald Trump merita davvero il Premio Nobel per la Pace”.

 

Ma perché Donald Trump non vincerà il premio Nobel per la Pace almeno per quest’anno? Per un motivo molto semplice: l’ultima riunione del Comitato per il Nobel si è tenuta lo scorso lunedì, molto prima, quindi, della tregua tra Israele e Hamas. “Gli ultimi passi sono stati messi in atto lunedì, ma non diciamo mai quando il Comitato per il Nobel prende la sua decisione” ha sottolineato un portavoce. E nessuna riunione aggiuntiva è prevista fino a venerdì 10 ottobre 2025, giorno in cui verrà ufficializzato il nome del vincitore. Secondo lo storico del Nobel Asle Sveen, le cui parole sono riportate da La Stampa, l’accordo tra Israele e Hamas “non ha assolutamente alcun impatto” sulla scelta del vincitore del 2025 perché “il comitato per il Nobel ha già preso la sua decisione”. Ed ha aggiunto: “Trump non vincerà il premio quest’anno. Ne sono sicuro al 100%”.

 

Ma chi sarà il vincitore o la vincitrice del premio Nobel per la Pace 2025? Secondo i pronostici della vigilia, tra i favoriti ci sono Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny e simbolo della resistenza al regime russo, e il giurista canadese Irwin Cotler, avvocato dei diritti umani, noto per aver difeso Nelson Mandela e per aver fondato il Raoul Wallenberg Centre for Human Rights. Non è escluso, poi, che l’onorificenza possa andare a un’organizzazione umanitaria o a una figura religiosa.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca