Lo scrittore Don Winslow mette una taglia di 20mila dollari sul poliziotto del selfie a Capitol Hill

Winslow: “Taglia per chi individua il poliziotto del selfie a Capitol Hill”

Il celebre scrittore americano Don Winslow ha messo una taglia di 20mila dollari sul poliziotto che ha scattato un selfie con uno degli assalitori durante l’insurrezione a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. “Voglio il nome di quest’uomo” ha scritto l’autore dei polizieschi L’inverno di Frankie” e “Il potere del cane”.

“Offrirò una taglia di 10mila dollari alla prima persona che trova il nome del poliziotto che si è scattato un selfie mentre cinque persone venivano uccise, e alcune prove che posso utilizzare per verificare la sua identità”, ha scritto Winslow, che in un secondo momento ha alzato la taglia a 20mila dollari.

Winslow è stato uno dei più duri critici di Donald Trump in questi quattro anni di presidenza. “Questi sono tempi straordinari, la nostra democrazia è minacciata più che in qualsiasi momento dalla Guerra Civile . O riprenderemo a cercare di essere all’altezza dei nostri ideali democratici o andremo più a fondo”, aveva detto al The Independent prima delle elezioni del 2020.

Contattata dal quotidiano britannico, la polizia di Washington non ha replicato al gesto di Winslow, ma ha ricordato con una dichiarazione all’Associated Press che un poliziotto è diventato la quinta vittima dell’insurrezione di mercoledì al Campidoglio e che un altro agente è rimasto ferito.

