Non le manda a dire Joe Biden, dopo che il presidente uscente Donald Trump aveva scritto su Twitter: “Non andrò alla cerimonia di insediamento il 20 gennaio”. “È una delle poche cose su cui concordo. È una buona cosa che non si presenterà”, ha chiosato Biden. “Ci ha messi in imbarazzo davanti al mondo. Ha superato anche se stesso nel senso peggiore”, ha dichiarato il presidente eletto degli Stati Uniti dopo l’assalto al Congresso, definendo il predecessore “indatto” a servire come comandante in capo.

Incalzato sull’opportunità di avviare la procedura di impeachment contro Donald Trump, Biden ha risposto che la decisione “spetta al Congresso”. “Ben venga la presenza del vice presidente uscente Mike Pence all’inaugurazione del 20 gennaio. – ha aggiunto il presidente eletto – Mike è benvenuto”, indicando l’importanza di garantire una transizione pacifica dei poteri.

