Assalto al Congresso Usa: video e foto dell’assedio a Capitol Hill

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 gennaio (la notte tra il 6 e il 7 gennaio in Italia), il Congresso Usa è stato preso d’assalto dai fan di Trump, i quali hanno letteralmente assaltato Capitol Hill (qui tutte le ultime notizie) così come mostra il video in testa all’articolo e le foto pubblicate di seguito.

Nelle immagini si vedono i sostenitori del presidente uscente mentre fanno irruzione all’interno del Congresso, dove si stava tenendo il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden.

L’assalto ha provocato 4 morti, tra i quali figurala donna che è stata colpita al petto durante gli scontri in cui sono state usate armi da fuoco, e il ferimento di almeno altre 13 persone.

I video e le foto, divenuti in breve tempo virali sui social, hanno anche scatenato diverse polemiche a causa dell’impreparazione della polizia di fronte alla violenza dei supporter trumpisti.

In un filmato, ad esempio, si vede un poliziotto mentre da solo fronteggia decine di manifestanti, i quali si trovano già all’interno del Congresso Usa, uno dei simboli del potere statunitense, penetrato con una facilità disarmante.

