Corea del Sud, è nato il primo cucciolo di panda tramite accoppiamento naturale

Corea del Sud, è nato il primo cucciolo di panda gigante tramite accoppiamento naturale

Corea del Sud: è nato per la prima volta un cucciolo di panda gigante tramite accoppiamento naturale. Ai Bao e Le Bao, una coppia di panda gigante (animale simbolo della Cina), hanno dato alla luce un cucciolo di panda femmina. Lo riporta Everland, il parco a tema gestito dal gruppo Samsung. Mamma panda, Ai Bao, ha 7 anni ed è rimasta incinta a marzo, il papà panda invece – Leo Bao – ha 9 anni. Si tratta di un bellissimo evento per la Corea del Sud, perché è il primo cucciolo di panda gigante a nascere nello Stato tramite accoppiamento naturale. Mamma e figlio sono in ottime condizioni secondo il responsabile del parco a tema. Il cucciolo però non sarà mostrato al pubblico fino a quando non svilupperà il sistema immunitario: per fortuna esistono foto e video, soltanto così i funzionari del parco potranno regolarmente mostrare la crescita del cucciolo di panda.

I panda giganti in genere non riescono a riprodursi in cattività, per cui dare alla luce un cucciolo è considerato un evento molto importante, ancor di più in Corea del Sud, dove questo fenomeno non era mai capitato prima. Ai Bao e Le Bao sono l’unica coppia di panda giganti in Corea del Sud, sono arrivati dalla Cina nel 2016 e sono un vero e proprio punto di riferimento per Everland: finora sono 9,5 milioni le persone che hanno avuto modo di vedere dal vivo la coppia di panda.

