Cina, l’unico panda gigante dalla pelliccia bianca e marrone è stato adottato

Si chiama Quizai, è nato 10 anni fa ed è l’unico esemplare maschio di panda gigante al mondo dalla pelliccia bianca e marrone a vivere in cattività. Il suo nome significa “Settimo figlio” ma quando era cucciolo è stato bullizzato e allontanato dalla madre e dai suoi fratelli, forse proprio a causa del colore del suo mantello.

Quando aveva appena due mesi, era stato ritrovato in una riserva naturale sui monti Quinling, nella Cina centrale. Fortunatamente, a prendersi cura di lui sono stati i responsabili del centro di ricerca di Qinling per l’allevamento dei panda giganti, nella provincia dello Shaanxi, nelle Cina nord occidentale. Per questo motivo attualmente vive in cattività.

L’animale è stato adottato a distanza da Pandas International, un’organizzazione no-profit con sede a Denver, negli Stati Uniti. L’associazione, fondata nel 2000 da Suzanne Braden e Diane Rees, mira a garantire la conservazione e la diffusione del panda gigante.

La sua adozione da parte dell’organizzazione statunitense è stata celebrata oggi, mercoledì 20 novembre 2019, presso il centro di ricerca di Qinling. Il centro di ricerca ha dichiarato che concedere l’adozione di Quizai è un segno di apprezzamento per Pandas International, che ha donato al centro vaccini, strumenti di laboratorio, culle per cuccioli di panda e latte in polvere e lo ha assistito nel lavoro quotidiano.

Il primo panda marrone del mondo è stato scoperto nel 1985 sui Monti Qinling. Tutte le fotografie esistenti di panda marroni selvatici sono state scattate in quest’area. Un esemplare è stato ripreso lo scorso marzo nella Riserva Naturale Nazionale di Changqing, nella contea di Yangxian della provincia dello Shaanxi.

Il centro di ricerca prevede che molte altre organizzazioni e individui a livello internazionale e nazionale prenderanno parte ai progetti di conservazione dei panda.

Nel mondo vivono 600 esemplari di panda in cattività

Alcuni panda stanno perdendo le caratteristiche macchie nere intorno agli occhi