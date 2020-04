Coronavirus, due panda si accoppiano nello zoo deserto

Due panda si sono accoppiati in uno zoo di Hong Kong deserto per l’emergenza Coronavirus, dopo 10 anni di “convivenza”, in cui i responsabili avevano cercato di favorire la loro unione senza successo. Eppure i due esemplari, Ying Ying e Lee, una femmina e un maschio di 14 anni, avevano già raggiunto la maturità sessuale.

Ora che l’accesso all'”Ocean Park” è vietato a causa dell’emergenza Coronavirus, però, i due panda giganti, finalmente soli, hanno deciso di coronare la loro unione. E adesso la direzione dello zoo spera in una gravidanza, dopo anni di tentativi infruttuosi. Per loro si era anche fatto ricorso all’inseminazione artificiale, ma Ying Ying non era mai riuscita a portare una gravidanza a termine. Anche per via dell’assenza di turisti imposta dalle misure di quarantena, la natura sta facendo il suo corso nello zoo. La stagione dell’accoppiamento va da marzo a maggio.

