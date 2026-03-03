“Cristiano Ronaldo è scappato dall’Arabia dopo l’attacco iraniano”: il suo jet privato ha raggiunto la Spagna

Cristiano Ronaldo sarebbe fuggito dall’Arabia Saudita dopo l’attacco iraniano all’ambasciata statunitense a Riad: è quanto emergerebbe dal tracciamento su FlightRadar24 del suo jet privato. Il fuoriclasse portoghese, che gioca nell’Al Nassr, al momento non ha né confermato né smentito la notizia ed è momentaneamente sparito sui social: l’ultimo suo post, infatti, risale a due giorni fa. Secondo quanto emerge dall’applicazione che permette di tracciare i voli in tempo reale, però, il jet privato del calciatore, un Bombardier Global Express pagato 70 milioni di euro e in grado di ospitare fino a 19 persone, è decollato da Riad ed è atterrato all’aeroporto di Madrid-Barajas.

L’ipotesi è che Cristiano Ronaldo e la sua famiglia siano fuggiti in Spagna subito dopo l’inizio delle ostilità in Iran e la risposta di Tehran con missili e droni sui Paesi del Golfo. Il fuoriclasse, però, potrebbe anche aver deciso di restare in Arabia Saudita facendo partire la moglie Georgina Rodriguez e i loro cinque figli. Dall’Arabia fanno sapere che il calciatore è atteso per gli allenamenti dal momento che il suo club sarà impegnato sabato prossimo nel match contro il Neom SC valevole per la Saudi Pro League, il campionato saudita che al momento vede primo in classifica proprio l’Al Nassr di Ronaldo.