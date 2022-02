Cristiano Ronaldo ha perso 10 milioni di euro per colpa di Donald Trump. Secondo quanto riporta il New York Post, il calciatore portoghese è stato costretto a mettere in vendita l’appartamento che possedeva nella Trump Tower di New York dal 2015. Una casa extralusso di 240 metri quadrati con vista sulla Grande Mela. CR7 aveva acquistato l’appartamento per circa 16 milioni di euro ma ha dovuto svenderlo. L’entourage dell’attaccante ha fatto parecchie pressioni affinché Cristiano Ronaldo si liberasse di un investimento legato a un nome controverso come quello dell’ex Presidente degli Stati Uniti. L’arrivo della pandemia da Covid-19 ha poi peggiorato la situazione: Cristiano ha ridotto ulteriormente il prezzo e sembra che sia riuscito finalmente a vendere l’immobile per circa 6,3 milioni di euro. Dunque una perdita di circa dieci milioni di euro…