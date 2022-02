Crisi Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi lunedì 14 febbraio 2022

CRISI UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Ore decisive per la crisi tra Russia e Ucraina: secondo i media statunitensi, infatti, potrebbe essere domani, mercoledì 16 febbraio, il giorno in cui Mosca darà il via al conflitto anche se il presidente Putin nelle ultime ore ha aperto uno spiraglio dichiarando che “l’intesa è ancora possibile”. Intanto, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, oggi sarà a Kiev e poi volerà a Mosca per tentare una mediazione tra i due Paesi. Di seguito, tutte le ultime notizie in diretta sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta

Ore 7,00 – Scholz: “Adesione Ucraina Nato non in agenda” – “La questione dell’appartenenza alle alleanze non è in agenda”: lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Scholz, che oggi sarà a Mosca per incontrare Vladimir Putin ha poi affermato: “È un po’ strano osservare che il governo russo stia mettendo al centro di grandi problematiche politiche qualcosa che in pratica non è all’ordine del giorno”.

