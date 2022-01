Covid, India: 125 positivi su volo partito da Milano. Tredici scappano dalla quarantena

Su 179 passeggeri partiti dall’Italia e diretti in India, 125 sono risultati positivi al Covid 19. Uno dei quali sarebbe affetto dalla variante Omicron. Eppure, i test effettuati prima del decollo in Italia avevano dato esito negativo. Il volo, della compagnia portoghese EuroAtlantic, era partito da Milano e aveva fatto uno scalo tecnico a Tbilisi prima di atterrare nella città indiana di Amritsar, nel Punjab, a nord del Paese, mercoledì pomeriggio. Tra i passeggeri, 19 avevano meno di cinque anni.

All’esterno dell’aeroporto, ad attendere i viaggiatori, erano presenti parenti e amici, oltre alle ambulanze in fila, pronte a portare via i contagiati per il periodo di isolamento. La scoperta della positività ha scatenato proteste fuori dallo scalo indiano. Qualcuno ha gridato slogan contro il governo, con accuse di “cospirazione”.

Tredici dei passeggeri risultati positivi sono scappati. Nove di loro sono fuggiti dall’aeroporto grazie all’aiuto dei familiari, mentre altri quattro hanno abbandonato il Guru Nanak Dev Hospital, l’ospedale locale.

La polizia ha fatto sapere che verrà ritirato il passaporto a chi è fuggito dalla quarantena se non si presenterà entro oggi: “Se non torneranno, pubblicheremo le loro foto sul giornale e li denunceremo”, ha detto il vicecommissario Gurpreet Singh Khehra alla Ndtv, come riportato dalla Bbc. L’India ieri ha registrato oltre 90mila casi. È stato segnalato anche un’impennata dei casi di variante Omicron.