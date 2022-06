Covid, boom di casi in Germania e Portogallo: “Anticipo dell’ondata che colpirà l’Europa in autunno”

Covid, boom di contagi e morti in Germania e Portogallo

Il Covid torna a far paura: in Portogallo e in Germania, infatti, si registra un vero e proprio boom di contagi a causa di una delle sottovarianti Omicron, la BA.5 per la precisione.

La situazione più preoccupante si registra nella penisola iberica dove si registrano quasi tremila casi ogni milione di abitanti su base settimanale, 10 volte il tasso di Italia e Francia e circa sette volte quello della Germania.

E proprio in Germania sale il livello d’allerta soprattutto in vista dell’autunno quando l’alta contagiosità della sottovariante Omicron potrebbe provocare un aumento esponenziale di casi e decessi.

“La sottovariante BA.5 di Omicron ha fatto sensibilmente salire i contagi in Portogallo. È più contagiosa e pericolosa dell’originale variante di omicron BA.1 ed è possibile che sarà quella che dovremo affrontare in autunno” ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, le cui parole sono state riportate da Il Fatto Quotidiano.

Il governo tedesco, infatti, ha chiesto al Parlamento fondi aggiuntivi per fronteggiare la pandemia. Si parla di circa 8 miliardi di euro da stanziare nei prossimi mesi, che potrebbero essere introdotti nella prossima legge finanziaria.