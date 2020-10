Francia, Macron: “Coprifuoco nelle zone di massima allerta dalle 21 alle 6 a partire da domenica”

Francia, Macron annuncia coprifuoco nelle città più colpite

“Il coprifuoco è meglio del lockdown totale, una misura sproporzionata rispetto alla situazione attuale. L’obiettivo è passare dai 20mila contagi giornalieri ai 2 o 3mila casi al giorno. Bisogna ridurre i contatti privati, che sono i più pericolosi, perché nei momenti di convivialità ci rilassiamo e c’è più rischio di contagiarsi. Pertanto quella del coprifuoco è la misura che abbiamo scelto, quella più pertinente”, sono le parole con cui il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il coprifuoco nelle città del Paese più a rischio contagio durante il dibattito televisivo di France 2 sui provvedimenti urgenti del governo andato in onda alle 20.

“La decisione è un coprifuoco applicato alla Regione di Francia e a varie città della regione dell’Ille de France: Grenoble, Lille, Lione, S. Etienne, Tolosa, oltre che Parigi, tra le 21 e le 6 del mattino a partire dalla mezzanotte di domenica. Durerà tra le 4 e le 6 settimane”, ha dichiarato il presidente. Non ci saranno ristoranti aperti dopo le 21, ha chiarito rispondendo alle domande dei giornalisti, sono previsti controlli e anche lascia passare per chi finisce di lavorare dopo l’orario previsto dal coprifuoco. Inoltre il presidente francese ha specificato che è ancora possibile andare in vacanza e spostarsi tra le Regioni.

Macron ha anche elencato alcune regole base da rispettare per limitare la diffusione del virus, come quella di “areare gli ambienti per dieci minuti due volte al giorno” e “non essere più di sei a tavola nei ristoranti”. “Nella nostra vita personale dobbiamo rispettare la regola del 6. A parte quei casi di famiglie particolarmente numerose non dobbiamo essere più di sei a tavola, neanche più di sei per strada. Questo deve essere seguito su tutto il territorio”, ha detto il presidente.

I contagi in Francia si aggirano intorno ai 20mila giornalieri, e il tasso di positività dei positivi rispetto ai tamponi mertedì 13 ottobre ha toccato per la prima volta il 12 per cento, mentre la pressione sugli ospedali cresce, con le rianimazioni che hanno superato il 40 per cento di posti occupati in tutta l’ille de France. Nelle ultime 24 ore sono stati 104 i decessi.

