Covid, Canada: aumentano i ricoveri. In Quebec arriva la tassa per i no vax

Il Quebec imporrà una tassa sanitaria ai residenti non vaccinati contro il Covid -19. Lo ha annunciato il premier Francois Legault specificando che chi non ha ricevuto la prima dose dovrà pagare un contributo. La quota non è stata ancora decisa, ma ha detto che sarà significativa. “Penso che in questo momento sia una questione di equità per quasi il 90% della popolazione che ha fatto dei sacrifici”, ha affermato il primo ministro. Inoltre, i non immunizzati rappresentano “un onere finanziario”, ha detto.

Questo il piano della seconda provincia più popolosa del Canada – che conta circa il 12,8% di non vaccinati – per contrastare l’avanzata di Omicron. I no vax rappresentano il 50% dei ricoverati in terapia intensiva. Saranno esentati dal pagamento soltanto le persone che per motivi medici non possono essere immunizzati.

In Quebec sono ricoverati 2742 pazienti covid, 244 si trovano in terapia intensiva. Anche a Ontario, la provincia più popolosa del Canada, sono in aumento i ricoveri. Sono 3220 le persone in ospedale, 477 in terapia intensiva.

Il Quebec già dal 30 dicembre aveva annunciato il ritorno di alcune restrizioni come il coprifuoco alle 22 e il divieto di assembramenti privati.