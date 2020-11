Covid: un’app sarà in grado di riconoscere gli asintomatici attraverso un colpo di tosse

Covid, un’app sarà in grado di scovare gli asintomatici attraverso un colpo di tosse

Attraverso un colpo di tosse un’app sarà in grado di scovare i positivi al Covid asintomatici. Secondo i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, infatti, le persone positive al Coronavirus, ma che non sviluppano sintomi, emetterebbero un suono che, sebbene risulti indistinguibile all’orecchio umano, verrebbe riconosciuto dall’algoritmo che gli studiosi hanno messo a punto e che, secondo i risultati dei test pubblicati sulla rivista IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, avrebbe un tasso di successo vicino al 100%.

Il colpo di tosse registrato nel telefono, dunque, potrebbe rappresentare uno screening di massa in grado di contrastare concretamente l’epidemia di Covid. “L’app potrebbe rallentare la diffusione della pandemia se tutti lo usassero prima di andare a scuola, in fabbrica o al ristorante” ha dichiarato il ricercatore Brian Subirana. Prima dello scoppio della pandemia, gli studiosi del Mit avevano iniziato a lavorare su alcuni modelli di intelligenza artificiali in grado diagnosticare alcune malattie e in particolar modo l’Alzheimer attraverso la forza espressa dalle corde vocali dei pazienti durante un colpo di tosse indotto. Con lo scoppio della pandemia, i ricercatori hanno adattato il sistema addestrandolo a riconoscere i pazienti Covid. Per riuscirci hanno raccolto migliaia di registrazioni audio di colpi di tosse, che sono stati poi analizzati dall’algoritmo.

Leggi anche: 1. Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm in arrivo nei prossimi giorni: dal coprifuoco alle tre aree di rischio / 2. Covid colpisce solo anziani? “Io, 35enne di Genova ossigenato col casco, sono la prova che non è così” / 3. Torino, il primario dell’ospedale invita i negazionisti a fare un tour nel reparto Covid: “Il letto con il ventilatore ve lo tengo io”

4. Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nel parcheggio dell’ospedale: immagini shock / 5. L’inganno dei tamponi: 5 milioni di euro al giorno per 200mila test, c’è a chi conviene tutto questo. Intervista a Crisanti / 6. Covid, in Liguria ieri 25 morti: “Ma 22 erano anziani e non indispensabili alla produttività del Paese”. Disse Giovanni Toti, governatore della seconda Regione più anziana d’Europa

