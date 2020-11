Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 46 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 3 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Bulgaria, a Sofia polizia aiuterà a portare pazienti in ospedale – La polizia bulgara a Sofia aiuterà a trasportare i pazienti di coronavirus in ospedale per ovviare alla carenza di ambulanze. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Kostadin Angelov, alla luce delle polemiche scaturite dalla morte sabato scorso di un 33enne positivo al Covid, costretto ad aspettare per ore l’arrivo di un mezzo dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Dieci mezzi della polizia si aggiungeranno alle 25 ambulanze attualmente attive nella capitale bulgara dove vivono due milioni di abitanti.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

In Spagna record di casi nel fine settimana – La Spagna ha registrato 55.019 nuovi casi confermati di Covid-19 nel fine settimana, segnando un nuovo record di positivi in un weekend. I decessi, sempre da venerdì, sono 379. Dal conteggio manca la Catalogna, che non ha potuto aggiornare i suoi dati per problemi tecnici.

Francia: altri 52.518 casi – Nuovo record in Francia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 52.518 nuovi casi di Coronavirus.

Johnson: “Prospettiva reale vaccino a primavera 2021” – “Abbiamo la prospettiva reale di avere un vaccino disponibile su vasta scala nel primo trimestre del prossimo anno”. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, illustrando ai Comuni le nuove misure di lockdown nazionale che scatteranno in Inghilterra venerdì prossimo. “Abbiamo mezzi sempre più sofisticati per usare test praticamente istantanei”, “abbiamo il desametasone, il primo trattamento salvavita autorizzato” ha aggiunto il premier. “Credo che questi sviluppi tecnici nel loro insieme ci consentiranno di sconfiggere il virus entro la primavera”.

Regno Unito: 18mila nuovi casi e 136 morti – Nel Regno Unito sono stati registrati 18.950 nuovi casi di Coronavirus e 136 morti.

Merkel non esclude prolungamento ‘lockdown soft’ – La cancelliera tedesca, Angela Merkel, non esclude un prolungamento delle nuove restrizioni che scattano oggi oltre il mese programmato.

Portogallo: sarà decretato stato emergenza sanitaria Covid – Il governo portoghese decreterà lo stato di emergenza sanitaria per poter adottare misure più restrittive per arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. Lo ha annunciato il premier Antonio Costa. “Proponiamo che venga dichiarato lo stato di emergenza preventivo, per evitare dubbi giuridici” per le misure previste dal lockdown parziale annunciato sabato e che entreranno in vigore mercoledì, ha dichiarato il premier.

Regno Unito, il principe William positivo al Covid ad aprile – William, duca di Cambridge, è risultato positivo al Covid ad aprile scorso, ma lo ha tenuto nascosto. Lo scrive la Bbc, che cita fonti di Palazzo, le quali a loro volta confermano quanto diffuso dal Sun. William, 38 anni, tenne la notizia della positività al Covid privata per evitare di allarmare la nazione, fa sapere il quotidiano britannico. Il duca di Cambridge è stato curato dai medici del Palazzo e ha seguito le linee guida del governo isolandosi nella Anmer Hall, la casa di famiglia nel Norfolk. Qui la notizia completa

In Germania inizia oggi il lockdown “soft”: chiudono bar e ristoranti, aperte le scuole – Da oggi lunedì 2 novembre nel Paese entrano in vigore una serie di chiusure per arginare la crescita dei contagi. Stop a locali, cinema, teatri, palestre. Aperti negozi, scuole e asili. Riduzione “al minimo” di tutti i contatti sociali. Vietati pernottamenti in hotel per motivi di svago.

Ryanair: perdita netta di 197 mln nel primo semestre – Ryanair ha subito una perdita al netto delle tasse di 197 milioni di euro nel primo semestre dell’anno finanziario, terminato a settembre, contro un utile netto di 1,15 miliardi di euro dell’anno precedente. “Il Covid-19 ha messo a terra l’intera flotta del gruppo da metà marzo a fine giugno quando i governi dell’Ue hanno imposto divieti di volo o di viaggio e blocchi diffusi della popolazione”, ha detto il vettore con sede a Dublino in una nota.

Francia: festa allievi polizia durante coprifuoco. Ira governo – Una festa clandestina durante il coprifuoco: a organizzarla sono stati gli allievi della scuola di polizia di Nimes, in Francia, mandando su tutte le furie il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che ha minacciato l’espulsione. Tra le 50 e le 100 persone hanno partecipato al party mercoledì scorso, la sera che il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo lockdown nazionale. La musica ad alto volume e gli schiamazzi hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia cinofila che è stata accolta dai giovani allievi poliziotti con fischi, insulti e risate di scherno. Durissima la reazione di Darmanin, che in un post su Twitter ha definito l’episodio “totalmente inaccettabile. Se questo è vero, gli studenti responsabili non saranno degni di indossare la divisa e saranno esclusi. Per essere rispettato devi essere rispettabile”.

In Brasile altri 10.100 casi e 190 morti – In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10.100 casi di coronavirus e 190 morti. Lo ha riferito il ministero della Salute. Finora oltre 5,5 milioni di persone sono risultate positive e 160.074 sono morte. Intanto, è stato dimesso dall’ospedale il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ricoverato due giorni fa per Covid.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

