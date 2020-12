Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora circa 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel mondo. Dagli Stati Uniti all’Europa – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – sta prendendo avvio in questi giorni la campagna vaccinale. Di seguito tutte le news dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 29 dicembre 2020.

 

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Russia: i morti sono il triplo di quanto riportato. Terzo Paese per vittime – La Russia ha ammesso che il bilancio dei decessi legati al coronavirus è più di tre volte superiore a quello riportato. La Russia diventa così il terzo Paese nel mondo per numero di vittime della pandemia. L’agenzia di statistica Rosstat ha affermato che il numero complessivo dei morti nel Paese tra gennaio e novembre è aumentato di 229.700 rispetto all’anno precedente. “Più dell’81% di questo aumento della mortalità in questo periodo è dovuto a Covid”, ha ammesso la vice premier, Tatiana Golikova, il che significa che oltre 186.000 russi sono morti a causa del Covid-19.

Per mesi il presidente Vladimir Putin ha rivendicato il basso tasso di mortalità della Russia a causa del virus, e all’inizio di dicembre si era vantato per la “migliore” gestione dell’emergenza rispetti ad altri Paesi. Ma sin dall’inizio alcuni esperti russi hanno segnalato che il governo sta minimizzando le conseguenze dell’epidemia. Ma secondo i dati finora forniti i decessi legati al virus sono 55.265. La Russia è stata criticata per aver segnalato solo i decessi avvenuti, secondo le autopsie, principalmente a causa del Covid.

Ore 06.30 – Il Brasile supera i 7,5 milioni di contagi – Il Brasile ha registrato nella ultime 24 ore 20.548 nuovi contagi da coronavirus e 431 morti. I casi registrati dall’inizio della pandemia sono più di 7,5 milioni (7.504.833) mentre i morti sono 191.570.

Ore 06.00 – Usa: sì della Camera ad assegni più alti da 2.000 dollari a testa – Via libera dei democratici alla Camera in Usa ad assegni più alti da 2.000 dollari a testa agli americani per gli aiuti contro la pandemia, sulla scia della mossa del presidente Donald Trump. Ora la proposta passerà al Senato, controllato dai repubblicani.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Germania: iniettate per errore 5 dosi Covid a testa a 8 sanitari – In Germania otto operatori sanitari di una casa di riposo hanno ricevuto per errore per errore 5 dosi del vaccino Covid-19 ciascuno, senza gravi conseguenze per la loro salute in questa fase. Le sette donne e un uomo, di età compresa tra i 38 e i 54 anni, lavorano in una casa di riposo a Stralsund, nel circondario della Pomerania Anteriore-Rügen, nel Nord-Est del Paese Leggi l’articolo completo.

Nuovo record nel Regno Unito: 41.385 casi in 24 ore – Il Regno Unito ha registrato ieri 41.385 nuovi casi di Covid, il maggior incremento giornaliero dall’inizio della pandemia. I nuovi decessi sono 357. Nella giornata del 27 dicembre erano stati segnalati 30.501 nuovi contagi e 316 morti.

Pfizer: 200 milioni di dosi in Ue entro settembre – Il completamento della distribuzione di 200 milioni di dosi del vaccino contro il Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech è “previsto entro settembre 2021”. Lo ha annunciato alla Cnn un portavoce della Commissione europea. “La Commissione e gli Stati membri stanno lavorando per attivare le ulteriori 100 milioni di dosi” ha aggiunto il portavoce. A novembre, la Commissione europea ha concluso con Pfizer un contratto per 300 milioni di dosi. I primi lotti sono stati consegnati nei Paesi europei il 26 dicembre. Le consegne “continueranno a dicembre e su base settimanale costante durante i mesi successivi” ha spiegato il portavoce.

Accordo Germania-BioNTech per altre 30 milioni di dosi – La Germania si è assicurata altre 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Lo rivela la Bild, citando il ministero della Salute tedesco. La Germania riceverà già 55,8 milioni di dosi dello stesso vaccino tramite l’accordo fatto dall’Ue.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Vaccino Covid, il farmacologo Garattini a TPI: “Non sarà disponibile rapidamente, misure ancora fondamentali” / 2. Covid: il dovere di vaccinarsi e quello di fare comunicazione scientifica (di L. Zacchetti) / 3. Covid, scoperta “variante italiana simile a quella inglese”

Potrebbero interessarti Germania, per errore iniettate 5 dosi di vaccino Covid a testa a 8 sanitari Cina, blogger condannata a 4 anni: raccontò l'inizio del Covid da Wuhan Si finge malata di cancro per lanciare una raccolta fondi e farsi pagare il matrimonio e la lune di miele