CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE – Ieri in Italia si sono registrati 8.585 nuovi casi di Coronavirus e 445 decessi. Da ieri sono in vigore le norme della zona arancione, mentre da giovedì si tornerà alle chiusure della zona rossa. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 29 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Vaccino, Galli: “Acquisto dosi Germania procedura non corretta” – “Se confermata” la notizia dell’acquisto da parte della Germania di 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech è, “posso dire, come minimo inelegante. Non eravamo noi i furbetti che facevamo delle cose pur di garantirci dei vantaggi? Non è una procedura né corretta né gradevole da sentire”. Lo ha dichiarato il professor Massimo Galli, direttore del centro di malattie infettive del Sacco di Milano a ‘Stasera Italia’, su Rete 4.

Ore 06.30 – Calenda: “Sul vaccino i tedeschi si fanno bene i fatti loro” – “Sul vaccino i tedeschi si sono fatti i fatti loro… I tedeschi se li fanno spesso e se li fanno anche bene”: così il leader di Azione, Carlo Calenda, ha commentato la disponibilità di dosi vaccinali molto maggiore in Germania. “Starebbe a noi farci i fatti nostri meglio…” ha aggiunto intervenendo al programma ‘Stasera Italia’ su Retequattro.

Ore 06.00 – Vaccino, Arcuri: “Bella pagina Ue, confidiamo non si interrompa” – “La campagna di vaccinazione di massa inizia certamente prima della fine dell’anno. Confidiamo che cosi sia, oggi Pfizer ci ha assicurato che da domani in poi inizieranno ad arrivare le dosi e subito dopo inizieranno le vaccinazioni”. Lo ha ribadito al Tg1 il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Quanto all’acquisto da parte della Germania di 30 milioni di dosi al di fuori del piano europeo, Arcuri ha ricordato che “l’Italia insieme alla Francia, alla Germania e all’Olanda ha promosso l’acquisto centralizzato europeo. E’ stata ed è una bella pagina dell’Europa. L’Unione europea compra per tutti i Paesi membri e distribuisce i vaccini in funzione della popolazione. A noi tocca il 13,5% dei vaccini. Confidiamo che questa bella pagina non si debba interrompere”, ha concluso il commissario.

Scoperta variante italiana simile a quella inglese – Una nuova “variante italiana” di Coronavirus Sars-CoV-2 scoperta a Brescia e ritenuta “molto simile alla famigerata variante inglese” circola in Italia dai primi di agosto. A sostenerlo è Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili. Leggi l’articolo completo.

Il bollettino del 28 dicembre – Ieri in Italia sul fronte Covid-19 si sono registrati 8.584 nuovi casi e 445 decessi. Il bollettino del 28 dicembre diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile riferisce di 575.221 persone attualmente positive (-6.539 rispetto al giorno precedente), di cui 23.932 (+361) ricoverati in ospedale, 2.565 (-15) in terapia intensiva e 548.724 in isolamento domiciliare. I morti da Coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia sono finora 72.370, a fronte di 1.408.686 i guariti, per un totale di 2.056.277 casi. Il tasso di positività scende al 12,5%. Nelle 24 ore tra il 27 e e il 28 dicembre sono stati effettuati 68.681 tamponi (contro i 59.879 del giorno precedente). Il bollettino.

Il farmacologo Garattini a TPI: “Il vaccino Covid non sarà disponibile rapidamente, misure ancora fondamentali” – “Se il vaccino sarà ancora efficace dopo un anno, le cose cambieranno”, dice a TPI Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri. Gli scettici? “Per persuadere bisogna comunicare alla gente i dettagli, essere informati è un diritto di tutti”. L’intervista completa.

Speranza: “Entro fine marzo 13 milioni di vaccinati” – “Dal primo aprile potremmo avere 13 milioni di vaccinati, e così avremmo già raggiunto la Fase Uno, cioè quella che ci consente di avere il primo impatto epidemiologico”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista al quotidiano La Stampa. Ma il vaccino, sottolinea il ministro, “non ci esenta dalle responsabilità e non ci esime dai sacrifici”. “La differenza rispetto a prima è che possiamo affrontarli con uno spirito diverso, perché ora sappiamo che possiamo farcela” ma anche che dobbiamo mantenere “la divisione ‘cromatica’ dell’Italia e i divieti durante i giorni di festa”.

