CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Mentre in Brasile, per la prima volta dall’inizio della pandemia, si registrano più decessi per Coronavirus che negli Stati Uniti, la Cina propone l’elaborazione di una legge sull’immunità di Pechino dalla giurisdizione degli Stati stranieri. Intanto, stando ai dati della Johns Hopkins University, solo negli ultimi 11 giorni nel mondo è stato registrato oltre 1 milione di nuovi contagi. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 28 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,00 – In Sud Corea 79 nuovi contagi, a massimi da aprile – La Corea del Sud registra 79 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore, ai livelli più alti in un solo giorno dal 5 aprile scorso. Le autorità sanitarie stanno valutando l’ipotesi di un ritorno a regole più rigide di distanziamento sociale, mentre emerge un nuovo focolaio in un centro di logistica a Bucheon, città alle porte di Seul, al quale sono collegati 69 casi di contagio riscontrati ieri. Il sindaco della città ha dichiarato di avere identificato oltre 3.600 persone con legami con il centro di logistica, di cui solo una piccola parte sottoposta al test per il Coronavirus.

Ore 07.00 – Zuckerberg contro Trump: “Censurare i social non è la giusta reazione” – “Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura”. Così il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, commentando l’ira di Donald Trump contro Twitter che ha smentito un suo cinguettio bollandolo come infondato. La Casa Bianca ha annunciato per oggi un ordine esecutivo sui social media dopo che Trump ha minacciato di chiudere Twitter. I commenti di Zuckerberg sono stati affidati ad un’intervista a Fox News di cui sono state diffuse alcune anticipazioni.

Ore 06.30 – Superati i 25.000 morti in Brasile – Ha superato i 25.000 morti il bilancio dei decessi in Brasile per il coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie del paese sudamericano segnalando 1.086 decessi in 24 ore. E’ il quinto giorno consecutivo che le vittime del Covid in Brasile superano quota mille in 24 ore. Il totale dei decessi è arrivato a 25.598 mentre i casi sono 411.821.

Ore 6,00 – In Usa superati i 100 mila morti – Negli Stati Uniti sono stati superati i 100.000 morti per il coronavirus. Emerge dall’ultimo aggiornamento dei dati di Johns Hopkins University.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito, servizio test e tracciamento – Il governo britannico ha annunciato che lancerà il servizio “test and trace” (test e tracciamento) in tutta l’Inghilterra; si tratta di un pilastro della strategia di Londra per allentare le restrizioni nazionali imposte a marzo per contenere la diffusione del Coronavirus. Il nuovo servizio, annunciato dal premier Boris Johnson, permetterà a tutti coloro che presentano sintomi di essere sottoposti a tampone e traccerà chi è stato in contatto con un positivo, chiedendogli di autoisolarsi per 14 giorni, anche se asintomatico. Il governo ha ingaggiato 25 mila ‘tracciatori’ e mira a tracciare fino a 10 mila persone al giorno.

Di Maio: “Il 15 giugno sarà il D-day europeo. Lavoriamo per riaprire tutti i Paesi Ue” – “La Germania punta a riaprire il 15 giugno, consigliando alle persone di poter andare in vacanza in altri Paesi, con l’Austria ci lavoreremo e stiamo lavorando con altri Paesi europei per permettere ai cittadini europei di venire in vacanza in Italia in sicurezza”: così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio afferma di essere al lavoro per salvare la stagione turistica in Europa in un’intervista a Frontiere su Rai 1. La data era già stata indicata dal governo tedesco: “La Germania punta a riaprire il 15 giugno, consigliando alle persone di poter andare in vacanza in altri Paesi, con l’Austria ci lavoreremo e stiamo lavorando con altri Paesi europei”, ha aggiunto il ministro sottolineando come la Farnesina sia all’opera per “permettere ai cittadini europei di venire in vacanza in Italia in sicurezza”.

Onu: un giovane su 6 disoccupato, lockdown generation. La pandemia di Covid-19 ha causato un aumento della disoccupazione in tutto il mondo, ma ha colpito duramente i giovani lavoratori, costringendo più di una persona su sei di età inferiore ai 29 anni a smettere di lavorare. A lanciare l’allarme è l’Onu davanti a quella che è una vera e propria “lockdown generation” causata dall’emergenza Coronavirus. Parole usate dal capo dell’Organizzazione internazionale del lavoro, Guy Ryder. L’impatto sulle opportunità di lavoro dei giovani, ha avvertito il responsabile dell’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nei temi del lavoro e della politica sociale, potrebbe “durare un decennio o più a lungo”.

Recovery Fund: all’Italia 172,7 miliardi – In attesa che Ursula von der Leyen presenti la sua proposta al Parlamento europeo, iniziano a emergere i primi dettagli sul piano di aiuti Ue per aiutare l’economia in ginocchio dopo l’epidemia di Coronavirus. Come anticipato il Recovery Fund proposto dalla Commissione Ue sarà di 750 miliardi, di cui 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti da restituire. All’Italia saranno destinati 172,7 miliardi: 81,807 dovrebbero essere versati come aiuti, quindi a fondo perduto, 90,938 miliardi come prestiti. Segui qui la diretta.

La Francia proibisce l’uso dell’idrossiclorochina. Il governo francese ha proibito l’uso dell’idrossiclorochina per trattare i casi di Covid-19 dopo che l’Alto consiglio per la sanità pubblica (Hcsp) e l’Agenzia del farmaco (Ansm) hanno sostenuto che il farmaco anti-malarico può mettere a serio rischio la salute. Il ricorso all’idrossiclorochina è sempre stato controverso: diversi esperti ne hanno sottolineato possibili gravi effetti collaterali e l’Organizzazione mondiale della sanità ne ha sospeso gli studi clinici per motivi di sicurezza, ma tra i suoi più grandi sostenitori ci sono il presidente americano, Donald Trump, che ha annunciato di assumerlo quotidianamente come profilassi, e il leader brasiliano, Jair Bolsonaro.

Sud Corea: nuova ondata di casi – Nuova ondata di casi di Coronavirus in Corea del Sud, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40 nuovi contagi, segnando l’aumento peggiore da quasi 50 giorni e provocando l’allarme nel Paese dove altri due milioni di bambini stanno per far ritorno a scuola. Quasi tutti i contagi sono stati riscontrati nella zona di Seul e la maggior parte sono legati ai focolai dei nightclub e del magazzino dell’e-commerce.

America Latina nuovo epicentro dell’epidemia – È l’America Latina il nuovo epicentro della pandemia di Coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione della sanità panamericana Carissa Etienne, durante una conferenza stampa. L’America Latina ha superato sia l’Europa che gli Stati Uniti per numero di infezioni con 2,4 milioni di contagi e oltre 143mila decessi. Etienne ha sottolineato che a destare preoccupazione è in particolare il Brasile dove i casi sono 374mila e i decessi 23.473 secondo gli ultimi dati forniti dalla John Hopkins University.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

