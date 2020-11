Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 54 milioni i casi di Coronavirus (Covid 19) accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 19 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 08,30 – Vaccino AstraZeneca produce “forte risposta immunitaria negli anziani” – Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla società AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford produce una “forte risposta immunitaria negli anziani”. E’ quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet. I risultati della fase uno e della fase due suggeriscono che uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave da Covid-19 sia in grado di costruire l’immunità. Circa 560 volontari adulti sani hanno preso parte ai test di fase due, in cui sono state somministrate due dosi del candidato vaccino, o un placebo. Non sono stati segnalati effetti collaterali gravi, si legge nella relazione.

Ore 07,40 – Usa, record di casi nell’Esercito – Record di contagi nell’Esercito americano: nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati 1.314 nuovi casi di Covid-19. Lo riporta il dipartimento della Difesa. Al momento sono 25mila gli appartenenti all’Esercito che risultano ancora contagiati, mentre 44.390 sono guariti. Secondo il Pentagono, il numero di soldati risultati positivi al virus è cresciuto nelle ultime settimane fino a toccare il 6,8 per cento dei testati.

Ore 07,15 – Primo caso alle Isole Samoa – Le Isole Samoa hanno annunciato il loro primo caso di positività al Covid-19: è quello di un uomo arrivato venerdì scorso in aereo da Auckland. Finora le Samoa erano riuscite a impedire la diffusione dell’epidemia chiudendo i loro confini a fronte di enormi perdite subite dall’industria del turismo. Il primo ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi ha detto che il governo deciderà nelle prossime ore se saranno adottate restrizioni per la popolazione.

Ore 07,00 – Giappone, “massima allerta” dopo numero record di casi – Il Giappone è in “stato di massima allerta” dopo aver registrato un numero record di contagi da coronavirus in 24 ore. Lo ha annunciato il primo ministro Yoshihide Suga, anche se non ha previsto al momento nuove restrizioni. Più di 2mila nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati rilevati ieri nel paese, di cui quasi 500 a Tokyo.

Ore 06,00 – Usa, 250mila morti. Fauci: “Verso direzione errata” – Anthony Fauci, l’immunologo massimo esperto in Usa di malattie infettive, si dice molto preoccupato per la crescita vertiginosa di morti e contagi causati dal Covid in Usa. Gli Stati Uniti sono il Paese con il più alto numero di morti e contagi: 250 mila vittime e 11,5 milioni di casi (dati Johns Hopkins University). Il Paese “sta andando nella direzione sbagliato” anche perchè si va verso l’inverno quando le famiglie si rinchiudono nelle case (tra l’altro, a giorni, in Usa, cade il Thanksgiving, occasione in cui le famiglie si ritrovano con parenti e amici). “Quando si vede un massiccio aumento dei casi quale quello attuale, in un momento in cui le persone, in numero sempre maggiore, fanno cose al chiuso, è una situazione molto difficile”. Fauci, intervistato dalla Bbc, ha ripetuto il suo invito a “raddoppiare” le misure sanitarie precauzionali (mascherine, distanziamento, niente grandi raduni). “Sembrano cose così semplici e sappiamo che possono funzionare. Ma c’è un certo grado di stanchezza da Covid e le persone sono sfinite da queste restrizioni”. Devono resistere “ancora po’” però perchè “sta arrivando l’aiuto” dai vaccini.

Rapida risposta immunitaria da vaccino cinese, lo studio – Coronavac, il vaccino contro il Covid-19 basato sul virus inattivato sviluppato dal gruppo farmaceutico cinese Sinovac, produce una risposta immunitaria rapida, ma il livello anticorpi che produce è inferiore a quello di persone che hanno superato la malattia. Sono i risultati preliminari fondati sulle prime due fasi di test clinici in Cina, con oltre 700 partecipanti, pubblicati sulla rivista The Lancet Infectious Diseases. “Le nostre conclusioni dimostrano che il Coronavac è in grado di indurre una rapida risposta di anticorpi nelle quattro settimane dall’immunizzazione, con due dosi vaccino a 14 giorni di intervallo”, secondo Zhu Fengcai, uno degli autori dello studio, secondo cui questo risultato rende il vaccino idoneo all’uso di emergenza.

Coronavirus, ultime notizie – Oms: “Da Italia sforzi instancabili in difesa cittadini” – “Grazie a Roberto Fico per i colloqui di oggi sul Covid-19, per gli instancabili sforzi dell’Italia nel proteggere i suoi cittadini e per il potere della collaborazione”. Lo scrive sul suo profilo Twitter il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In North Dakota record mondiale di mortalità – Il North Dakota, negli Usa, vanta il più alto tasso di mortalità per Covid-19 del mondo, secondo un rapporto della Federation of American Scientists. Dall’analisi emerge un tasso di 18,2 morti per ogni milione. Nel South Dakota, i morti sono 17,4 per milione, il terzo peggiore del mondo, dopo North Dakota e Repubblica Ceca. Secondo le proiezioni dell’Institute for health Metrics and Evaluation della University of Washington, se il trend continuerà nei due Stati Usa che non arrivano, insieme, a due milioni di abitanti, si rischia di superare i 3 mila morti.

