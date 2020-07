Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il nuovo Coronavirus finora ha contagiato più di 14 milioni di persone in tutto il mondo, mentre i morti sono oltre 600mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 18 luglio 2020, aggiornate in tempo reale:

Ore 07,05 – Nuovo record Usa, oltre 77 mila casi in 24 ore. Nuovo record di contagi negli Usa con 77.638 nuove infezioni di Coronavirus in 24 ore, secondo i dati di Johns Hopkins University. Il totale dei casi sale 3.641.355 mentre il bilancio dei decessi si aggrava a 139.175. Il virologo Anthony Fauci si dice “cautamente ottimista” sulla possibilità di arrivare ad un vaccino entro la fine dell’anno, come promesso dal presidente Donald Trump. “Quando si ha a che fare con il vaccino non si possono dare garanzie”, ha spiegato Fauci in un’intervista alla Pbs, ma sulla base dei dati scientifici è probabile poter confermare le proiezioni su un antidoto “entro la fine dell’anno o l’inizio del 2021”.

Ore 7,00 – In Brasile oltre 34 mila nuovi casi in 24 ore. In Brasile sono stati registrati altri 34.177 casi di Coronavirus in 24 ore che portano il totale a 2.046.328. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Brasilia precisano che altre 1.163 persone sono morte e che il bilancio dei decessi si è aggravato a 77.851.

Il Brasile supera 76 mila morti e 2 milioni di casi – Il Brasile ha superato la soglia dei 76 mila morti e dei due milioni di contagi da Covid-19. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 1.322, portando il bilancio totale delle vittime a 76.688. I contagi sono arrivati a 2.012.151, dopo l’incremento di 45.403 casi confermati ieri.

Catalogna agli abitanti di Barcellona: “Restate a casa” – Le autorità catalane hanno deciso di estendere a tutta la città di Barcellona l’ordine di restare a casa, già in vigore in un sobborgo della capitale, per cercare di fronteggiare la diffusione del Coronavirus, dopo un’impennata di casi. Le medesime restrizioni varranno anche per la zona di Noguera e la regione di Segrià.

Nuovo record negli Usa, 68.428 casi in 24 ore – Gli Usa battono un nuovo record per contagi di Coronavirus in 24 ore. Ieri, secondo i dati di Johns Hopkins University, i nuovi casi sono stati 68.428. Nelle ultime 24 ore ci sono stati inoltre 974 decessi negli Usa. Il bilancio dei morti si è così aggravato a 138.201 e quello delle infezioni è salito 3.560.364.

