CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel mondo sono stati superati i 425mila morti per il Coronavirus. Secondo i dati di Afp, i decessi sono arrivati a 427.400. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito con 114.643 morti, seguito dal Brasile che ha superato la Gran Bretagna per numero di vittime (41.828). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 14 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,00 – Cina: 57 casi Covid in un giorno, aumento più alto da aprile – La Cina ha registrato nelle ultime 24 ore 57 nuovi casi di contagio di Covid-19, di cui 36 a Pechino. Si tratta dell’aumento più alto da aprile e aumenta i timori del ritorno della pandemia nel Paese dove ebbe origine a fine 2019. I nuovi 36 casi a Pechino rappresentano il numero più alto registrato in un solo giorno nella capitale cinese dall’inizio dell’epidemia, tutti collegati al mercato all’ingrosso Xinfadi, nel distretto di Fengtai, chiuso da ieri dalle autorità sanitarie. Sul timore di una nuova ondata sono stati vietati gli eventi sportivi nella capitale e i viaggi inter-provinciali, e sono stati chiusi interi complessi residenziali nei pressi del mercato Xinfadi. Il portavoce della Commissione per la Sanità di Pechino, Gao Xiaojun, ha confermato che tutti i residenti nei pressi del mercato Xinfadi saranno sottoposti al test.

Ore 7,00 – Grecia: ministro Turismo, da lunedì ‘riapre’ ai vacanzieri – Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che da lunedì la Grecia potrà “accogliere i turisti” in modo sicuro dopo l’emergenza coronavirus, sottolineando che l’impatto della pandemia sul turismo greco sarà “significativo”. “Il turismo greco è tornato”, ha detto due giorni prima della riapertura della stagione turistica e subito prima del celebre tramonto sulla caldera di una delle isole più gettonate della Grecia.”Tutto è pronto”, ha insistito Mitsotakis. E ha aggiunto: “Le regole di un adeguato distanziamento sociale” sono in atto per il ritorno dei turisti in Grecia da una trentina di Paesi via cielo, mare e terra. Lunedì saranno riaperti solo gli aeroporti di Atene e Salonicco (nord), mentre gli scali regionali, incluso quello di Santorini, dovrebbero tornare in servizio a partire dal primo luglio. Prima di tale data, tutti i passeggeri che risultano positivi al test per Covid-19 devono sottoporsi a un periodo di isolamento di 14 giorni in un hotel a spese dello Stato greco. Nel Paese ci sono stati 183 morti per Covid.

Torna l’allarme in Cina: focolaio in mercato Pechino, chiusi quartieri – Nuovo focolaio di Covid-19 nel più grande mercato all’ingrosso di generi alimentari di Pechino. Il mercato Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai, è stato chiuso dalle autorità sanitarie nella notte tra ieri e oggi dopo un aumento dei contagi nella capitale cinese verificatosi negli ultimi tre giorni e undici complessi residenziali sono stati sottoposti a lockdown. Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità, sono undici i casi registrati in Cina nelle ultime ventiquattro ore, tra cui cinque importati e sei registrati proprio nella capitale. I casi accertati collegati al mercato Xinfadi sono sette, sei dei quali confermati oggi, ma il loro numero potrebbe salire.

Russia: altri 8.706 casi e 114 morti – In Russia sono stati registrati altri 8.706 casi di Coronavirus e 114 morti nelle ultime 24 ore. In totale sono 520.129 le persone risultate positive al Covid-19 e 6.829 i decessi dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus, ultime notizie – Stati Uniti, a New York 32 morti: è il dato più basso – “Ieri abbiamo perso 32 newyorkesi, è il dato più basso da quando è iniziata la pandemia. Abbiamo registrato anche il numero più basso di ricoveri totali da marzo”. Queste le parole del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo.

