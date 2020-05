Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo conta oltre 3 milioni e 900mila casi confermati di contagio, mentre le vittime sono oltre 276mila. Negli Usa sono oltre 1milione e 300mila i casi confermati di Covid-19 e i decessi sono più di 75mila, anche se il presidente Donald Trump continua a minimizzare sostenendo che il Covid-19 scomparirà senza bisogno di un vaccino. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Qui invece le informazioni sulle aperture della fase 2 regione per regione. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 10 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.40 – Russia: incendio in ospedale Covid a Mosca, un morto – Una persona è morta nell’incendio di un ospedale, nella zona settentrionale di Mosca, dove si curano pazienti di Covid-19. Lo ha detto una fonte a Interfax: “Sulla scena dell’incendio è stato trovata una persona morta”, ha riferito.

Ore 07.00 – Germania, tasso di contagio cresce e torna a 1,1 – Tornano a crescere i contagi da coronavirus in Germania. Stando ai dati forniti in serata dal Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, il tasso di di infezione è cresciuto all’1.1. Questo significa che una persona infetta da Covid-19 ne contagia in media poco più di una. In numeri assoluti, sono oltre 169.300 i contagi registrati oggi nella Repubblica federale, mentre le vittime sono 7434. Con un tasso di riproduzione che va oltre l’1, si supera anche una soglia psicologica: il Koch Institut (ma, in alcune occasioni, anche la stessa cancelliera Angela Merkel) ha sempre ribadito che il tasso d’infezione dovesse rimanere sotto quella soglia affinché l’epidemia segni un calo costante. Peraltro, si tratta del terzo aumento consecutivo: giovedì il tasso di contagio registrato era dello 0,71, il giorno precedente non superava lo 0,65. Nel suo rapporto, l’Rki scrive che non si può ancora valutare se il trend del calo delle nuove infezioni continui oppure se ci sarà di nuovo una crescita alla crescita dei contagi, aggiungendo che continuerò “ad osservare con grande attenzione” lo sviluppo della situazione.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Trump: “Coronavirus sparirà senza un vaccino. Negli Usa ci saranno 95mila morti” – “Se ne andrà anche senza vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un po’ di tempo”, ha detto il presidente Donald Trump a un evento con i parlamentari repubblicani, prevedendo che negli Usa la pandemia provocherà almeno 95mila morti. “Ci sono dei virus e delle influenze, per le quali si cerca un vaccino, ma poi non si trova. E questi virus poi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono, come accade ad ogni cosa”. Trump ha però avvertito che questo non accadrà subito. “Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o dopo l’autunno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un vaccino. Ad un certo punto probabilmente se ne andrà da solo”. Il presidente americano ha comunque ammesso che “se avessimo un vaccino sarebbe di grande aiuto”.

La Cina ammette alcune lacune nella prevenzione – La Cina ammette che l’epidemia di coronavirus ha evidenziato lacune nel suo sistema sanitario e promette maggiori sforzi in tema di prevenzione. L’epidemia di Covid-19 ha messo in luce “carenze” nel sistema sanitario pubblico, ha ammesso Li Bin, numero due della Commissione sanitaria nazionale, promettendo riforme per migliorare i meccanismi di prevenzione e controllo delle malattie del Paese. Pechino, criticata sia in Cina che all’estero per aver minimizzato la pericolosità del virus e aver nascosto informazioni sull’epidemia quando è emersa per la prima volta nella città centrale di Wuhan, ha sempre sostenuto di aver condiviso tempestivamente le informazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità e altri Paesi.

In Germania torna a crescere tasso di contagio, è allo 0,83 – E’ tornato a cresce in Germania, sia pur in modo lieve, il tasso di contagio da Covid-19: stando ai dati del Robert Koch Institut, l’indice di riproduzione dell’infezione è infatti allo 0,83, il che si significa che dieci contagiati trasmettono l’infezione ad altre otto persone. Giovedì il tasso di contagio segnava ancora lo 0,71 e mercoledì lo 0,65.

