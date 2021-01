Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Coronavirus ha provocato finora 81 milioni di contagi e oltre 1,7 milioni di morti nel mondo. Tantissimi paesi – Italia compresa (qui le ultime sul Covid dall’Italia) – hanno iniziato la campagna vaccinale. Di seguito tutte le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 1 gennaio 2021.

 

Ore 7,00 – Usa: totale decessi supera quota 345mila – Sono più di 345mila i morti per Covid negli Usa. Lo sostiene l’università americana Johns Hopkins, secondo cui il Paese è vicino a raggiungere i 20 milioni di casi di Covid dall’inizio della pandemia.

Vaccino Moderna: “Confermata efficacia 94-100 per cento” – “Pubblicato sul Nejm il lavoro scientifico che descrive efficacia e sicurezza del vaccino Moderna. È confermata un’efficacia del 94,1% contro l’infezione e del 100% contro l’infezione severa. Non era possibile chiedere di meglio”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il virologo Roberto Burioni commentando l’articolo pubblicato ieri sera sul New England Journal of Medicine. “Due vaccini sicuri e mostruosamente efficaci, alla faccia dei gufi e dei diffidenti. Ora vacciniamo!” ha aggiunto Burioni.

Coronavirus, ultime notizie – Israele, in quasi 800mila immunizzati con prima dose – Con quasi 800mila prime dosi di vaccino Israele si conferma paese leader al mondo come numero di persone immunizzate con una percentuale del 7.74% sulla popolazione totale, circa 9 milioni. Solo ieri – ha fatto sapere il ministro della sanità Yuli Edelstein – sono state inoculate oltre 150mila dosi, al di sopra, seppur di poco, della media indicata dal governo. Ad oggi il totale delle prime vaccinazioni ha quasi doppiato il numero dei casi da inizio pandemia che sommano a circa 480mila.

Nuovo record di casi nel Regno Unito – Il Regno Unito ha registrato oggi un altro record di nuovi positivi al Covid-19 con 55.892 contagi registrati nelle ultime 24 ore rispetto ai 50.023 registrati ieri. Lo riferisce la Bbc.

Record di morti in Brasile: 1.224 in 24 ore – Il Brasile ha registrato 1.224 i morti di Covid-19 nelle ultime 24 ore: si tratta del numero più alto di vittime in un giorno dallo scorso 20 agosto. Dall’inizio della pandemia, i decessi ufficiali sono stati 193.940. Alto anche il numero dei contagi: 55.833, che porta il bilancio complessivo a 7.619.979.

Coronavirus, ultime notizie – La Russia registra 27.747 nuovi casi, 593 decessi – La Russia ha registrato 27.747 nuovi casi di Coronavirus, di cui 6.566 a Mosca. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 3.159.297. Le autorità hanno segnalato 593 morti nelle ultime 24 ore: il bilancio ufficiale delle vittime arriva a 57.019.

