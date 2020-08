Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha colpito ad oggi oltre 17 milioni di persone nel mondo, provocando più di 674mila morti. Il maggior numero di contagi è stato registrato finora negli Stati Uniti e in Brasile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 1 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Oms: picco di contagi, nuovo record giornaliero – Nuovo record giornaliero di casi Covid-19 nel mondo: secondo il bilancio dell’Organizzazione mondiale della sanità, c’e’ stato un aumento di 292.527 casi. Il precedente record era di una settimana fa, il 24 luglio, con 284.196 contagi. Il bilancio peggiore è stato registrato in Stati Uniti, Brasile, India e Sudafrica, tutti Paesi che sono in cima alla classifica globale del contagio.

Ore 06.30 – Corea del Sud: paura Covid, banconote bruciate o in lavatrice – Denaro in fumo, ma nel senso letterale della parola: è quanto sta accadendo in Corea del Sud dove la popolazione sta letteralmente bruciando grandi quantità di denaro nel tentativo disinfettare i contanti. Lo ha reso noto la banca centrale, secondo quanto riferito da Reuters. La Banca di Corea ha riferito di aver ricevuto 1,32 miliardi di won (1,1 milioni di dollari) in banconote bruciate tra i mesi di gennaio e giugno, un terzo in più rispetto ai 480 milioni (400 mila dollari) restituiti nello stesso periodo dell’anno scorso. La banca ha attribuito l’aumento alle persone che cercano di disinfettare i loro soldi dal nuovo coronavirus, che -secondo alcuni studi – può indugiare sulle superfici di carta per diverse ore. “Nella prima metà di quest’anno è stata bruciata una notevole quantità di banconote anche nei forni a microonde”, has piegaato a Reuters un funzionario della Banca di Corea. Sono state segnalate anche banconote danneggiate dalle lavatrici.

Ore 06.00 – Usa: oltre 1.400 morti in 24 ore.; 4,5 milioni di contagi – Per il quarto giorno consecutivo gli Stati Uniti registrano più di 1.200 morti per la pandemia di coronavirus, in particolare 1.442 nuovi decessi. Il bilancio è della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti, il Paese più colpito al mondo, hanno finora contato un totale di 153.268 morti per Covid-19. Con altri 69mila casi registrati nelle ultime 24 ore, in Usa ci sono stati un totale di oltre 4,5 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia. Nelle ultime ore le autorità sanitarie hanno anche reso noto chh hanno contratto il virus centinaia di bambini in un campo estivo nello Stato della Georgia, il mese scorso; il che, in un momento in cui ovunque è molto acceso il dibattito sulla riapertura delle scuole, aggiunge un’ulteriore prova al fatto che i minori sono suscettibili al contagio e vettori di trasmissione.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Ue, accordo per 300 milioni di dosi del vaccino Sanofi – La Commissione europea ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il colosso farmaceutico francese Sanofi per 300 milioni di dosi di un potenziale vaccino contro il Coronavirus. Bruxelles sottolinea che l’accordo consentirebbe a tutti i 27 Paesi membri di acquistare il vaccino una volta dimostrato che è sicuro ed efficace.

In Spagna contagi ancora in aumento: 1.525 nell’ultimo giorno – Contagi da Coronavirus ancora in aumento in Spagna. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.525, vale a dire 296 in più rispetto al giorno precedente. Il totale delle infezioni sale così a 285.522, mentre le vittime sono 28.445, comprese le 12 registrate nelle ultime 24 ore.

Fauci: gli Usa hanno riaperto troppo presto – La differenza tra la situazione in Europa e quella, più drammatica, negli Stati Uniti sarebbe legata ai tempi del “lockdown”: l’America avrebbe riaperto “troppo presto”. Lo sostiene l’immunologo Anthony Fauci, nel corso dell’audizione davanti alla sottocommissione del Congresso sul Coronavirus. “Non abbiamo chiuso abbastanza – ha spiegato – e abbiamo aperto troppo presto”.

Il Congresso Usa: dopo 6 mesi manca una strategia – “A quasi sei mesi dall’inizio dell’epidemia il governo non ha ancora sviluppato una strategia nazionale per proteggere il popolo americano. Dobbiamo correggere gli errori passati e, soprattutto, quelli in corso”. Lo ha detto il democratico James Clyburn, presidente della sottocommissione della Camera Usa sul Coronavirus, in apertura di audizione.

Regno Unito, rinviata al 15 agosto la prossima fase della ripartenza – Il premier britannico, Boris Johnson, ha rinviato di almeno 2 settimane la prossima fase di ripartenza programmata dal governo, che prevedeva la riapertura, tra le altre cose, di casinò e piste di pattinaggio. Johnson ha invitato i cittadini a recarsi nei luoghi di lavoro “se soddisfano gli standard di sicurezza”.

Hong Kong, elezioni rinviate a causa della pandemia – L’amministrazione di Hong Kong rinvia le elezioni originariamente fissate per settembre, adducendo come causa l’epidemia da Coronavirus. Lo ha detto la leader Carrie Lam: “Oggi annuncio la decisione più difficile degli ultimi sette mesi: quella di posporre le elezioni legislative del Consiglio”

Messico supera Gran Bretagna, terzo Paese con più morti al mondo – Il Messico registra 46mila decessi legati al Coronavirus e supera la Gran Bretagna, diventando il terzo Paese al mondo per numero di morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 639 decessi e 7.730 nuovi casi, per un totale di 416.179 infezioni.

Regno Unito, restrizioni per 4 milioni di persone – A partire da mezzanotte, in Inghilterra 4 milioni di persone sono state costrette a seguire nuove misure imposte da autorità locali e polizia. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati più di 900 contagi in Inghilterra. Alle persone di gruppi familiari diversi è stato proibito di incontrarsi al chiuso nella Greater Manchester e in parti del Lancashire orientale e del West Yorkshire. Ad annunciare le nuove misure è stato il ministro della salute Matt Hancock, il quale ha spiegato che la nuova stretta è stata resa necessaria perché le persone non rispettano il distanziamento sociale. “La diffusione del Covid è dovuta in gran parte alle riunioni delle famiglie e al mancato rispetto delle distanze sociali. Intraprendiamo questa azione con il cuore pesante, ma vediamo tassi crescenti di contagi in tutta Europa e siamo determinati a fare tutto il necessario per proteggere le persone”.

