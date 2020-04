Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 2,6 milioni i casi accertati di Coronavirus nel mondo. La pandemia partita dalla Cina ha ora il suo epicentro negli Stati Uniti e in Europa. I decessi attribuiti al Covid-19 sono quasi 190mila. L’Italia è il secondo Paese per numero di vittime dietro agli Usa. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 25 aprile 2020.

Ore 07.30 – Trump “istigato” da un venditore di candeggina – Dietro il trattamento shock contro il coronavirus a base di iniezioni di disinfettanti suggerito dal presidente Donald Trump, vi sarebbe un predicatore che vende un prodotto a base di candeggina che spaccia per “cura miracolosa”. Lo rivela il Guardian, segnalando che il presidente ha ricevuto questa settimana una lettera di Mark Grenon, noto come l’arcivescovo della chiesa Genesis II, che da anni promuove il biossido di cloro “come meraviglioso disinfettante in grado distruggere il 99% degli agenti patogeni nel corpo” e dunque, si legge nella missiva all’inquilino della Casa Bianca, “può liberare il corpo dal Covid-19”. Sarebbe questo il retroscena che ha portato Trump a dichiarare in tv che le iniezioni di disinfettante potrebbero curare il coronavirus, venendo immediatamente smentito dagli scienziati.

Il tycoon ha sostenuto che i disinfettanti possono uccidere il virus “in un minuto” esortando a valutare la possibilità di iniettarli nel corpo, ovvero proponendo una soluzione dagli effetti collaterali letali. Incalzato dopo la rivolta degli esperti, produttori di disinfettanti compresi, Trump ha detto che il suo è stato un commento sarcastico. La lettera di Grenon all’inquilino della Casa Bianca è stata pubblicata in rete ed inizia così: “Caro signor presidente prego perché tu legga questa lettera e intervenga”. In un’intervista radiofonica, Grenon ha spiegato che almeno 30 suoi sostenitori hanno scritto a Trump negli ultimi giorni esortandolo ad agire per proteggere Genesis II e la sua commercializzazione della candeggina. La scorsa settimana la Food and Drug Administration, l’autorità statunitense sul cibo e i farmaci, ha infatti ottenuto un ordine del tribunale per impedire a Genesis II di vendere quello che ha definito “un trattamento non provato e potenzialmente pericoloso del Covid-19”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Record di casi in Svezia – In Svezia ieri sono stati registrati altri 812 casi di Coronavirus. Si tratta del numero più alto registrato in appena 24 ore da quando ha avuto inizio l’epidemia. Il totale dei casi registrati adesso sale a 17.657, mentre i morti sono 2.152.

Stati Uniti, Trump: “Vaccino molto vicino” – “Il vaccino è molto vicino”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump durante la conferenza stampa sul coronavirus alla Casa Bianca, precisando tuttavia che “non sono vicini i test” sul vaccino.

Cina, lockdown rinforzato nella città di Harbin: nuovo focolaio provocato da studentessa – Una studentessa di 22 anni, rientrata da New York e asintomatica, dopo i 14 giorni di isolamento domiciliare obbligatorio è tornata a uscire a Harbin, città da 11 milioni di abitanti in Cina. La ragazza però ha contagiato almeno altre 70 persone, facendo scoppiare un nuovo focolaio nel centro che si trova in lockdown soft dall’8 aprile. L’amministrazione locale non ha potuto fare altro che rafforzare le misure (Qui tutti i dettagli).

Coronavirus, ultime notizie: a Madrid morti per la prima volta sotto i 100 – Madrid ha registrato per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus meno di cento morti per Covid-19. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 81 i decessi certificati. Il bilancio totale delle vittime, invece, è di 7.765 morti.

Israele allenta misure, riaprono negozi e barbieri – Il governo israeliano ha deciso di allentare il lockdown. A partire da sabato sera, infatti, una volta concluso lo shabbat, potranno riaprire piccoli negozi, barbieri, parrucchieri e centri di bellezza, seguendo rigide misure di sicurezza. Oltre alle consegne, i ristoranti potranno vendere anche cibo a portar via, ma dovrà esserci una barriera con i clienti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

