CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia anche se i numeri ora dopo ora migliorano sensibilmente. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile allo stato attuale sono 106.527 le persone positive al Covid-19, 25.969 le vittime e 60.498 i guariti per un totale di 192.994 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, sabato 25 aprile 2020:

Ore 08.30 – Salvini: “Lo svuotacarceri è un insulto a Falcone e Borsellino” – “Lo svuotacarceri dei mafiosi è un insulto a eroi come loro”, scrive Matteo Salvini su Facebook riferendosi alla foto di Falcone e Borsellino che accompagna il post. “E – aggiunge il leader della Lega – a tutti gli italiani Governo, sveglia!”.

Ore 07.45 – Dall’11 maggio ok alla ristorazione, ma solo da asporto – Il governo ieri ha discusso sul calendario delle riaperture prima durante il Consiglio dei ministri e poi in un vertice con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza, alla presenza anche dei ministri Catalfo e Patuanelli. Confermato che l’allentamento delle misure anti-contagio ci saranno dal 4 maggio. L’11 maggio via libera alla ristorazione, ma solo da asporto, secondo quanto riferito dall’AGI. Domani ci dovrebbe essere un incontro tra il premier Conte e le parti sociali e una riunione anche della cabina di regia alla quale partecipano oltre ai ministri competenti Boccia e Speranza le regioni e i comuni.

Ore 07.00 – Gualtieri: “Riapertura attività produttive per gradi” – “Le misure di distanziamento sociale e le chiusure produttive sono state estese fino ai primi di maggio e si prevede che la successiva riapertura delle attività produttive procederà per gradi”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nella premessa del Documento di economia e finanza. ” Nelle ultime settimane le misure di controllo dell’epidemia hanno prodotto una graduale riduzione del numero di nuovi casi registrati di infezione e di ricoveri in terapia intensiva. Tuttavia – osserva il ministro – il tributo pagato giornalmente in termini di vite umane è ancora elevato e l’appiattimento della curva dei contagi non è pienamente conseguito”.

CORONAVIRUS: COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione Civile di ieri, 24 aprile – È di 106.527 persone attualmente positive, 25.969 morti e 60.498 guariti per un totale di 192.994 casi, il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Il bollettino della Protezione Civile.

Veneto, Zaia firma ordinanza: “Via tutte le restrizioni” – Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato un’ordinanza per “togliere tutte le restrizioni rimaste”. Una vera mossa a sorpresa, che anticipa le decisioni del governo e che di fatto dà il via in Veneto alla fase 2. Nell’ordinanza, si apre al take away e al cibo da asporto, vengono eliminate le restrizioni per le cartolerie, le librerie e i negozi di abbigliamento per bambini, viene consentita la coltivazione di orti urbani e comunali, ammessa l’esecuzione di lavori pubblici di strade, autostrade e infrastrutture a prescindere dal codice Ateco e consentito l’accesso ai cimiteri. (Qui l’articolo completo)

Coronavirus in Italia, Iss: “44% infezioni ad aprile in Rsa, 24% in famiglia” – Su circa 4.500 casi di Covid notificati tra l’1 e il 23 aprile, il 44,1% delle infezioni si è verificato in una Rsa, il 24,7% in ambito familiare, il 10,8% in ospedale o ambulatorio e il 4,2% sul luogo di lavoro. E’ quanto emerge dai risultati preliminari di uno studio dell’Istituto superiore della sanità sulle fonti di infezione in pieno lockdown, presentati oggi in conferenza stampa.

Alcuni sintomi resistono anche due mesi – In questi giorni il caso di Bianca Dobroiu, la ragazza di 23 anni in quarantena ormai da quasi 60 giorni e ancora positiva al Coronavirus seppur sia senza sintomi da marzo, ha fatto molto discutere in Italia, facendo sorgere molte domande ai cittadini che si chiedono quanto dura la malattia all’interno del nostro corpo e per quanto tempo si protraggono i sintomi principali del Covid. Non esiste una risposta univoca: abbiamo visto che il virus ha conseguenze molto diverse a seconda dell’età del paziente e talvolta anche del sesso. Ciò che è certo e dimostrato da decine di testimonianze, però, è che per i casi più gravi la guarigione può essere molto faticosa (Leggi la notizia completa).

