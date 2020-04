Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ad oggi ha provocato oltre 174mila morti e più di 2,5 milioni di contagi nel mondo secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Negli Usa sono oltre 800mila i casi confermati, mentre le vittime hanno superato quota 43mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, mercoledì 22 aprile 2020:

Ore 06.15 – Trump: “Negli Usa blocco dell’immigrazione per 60 giorni” – Il blocco dell’immigrazione negli Stati Uniti “resterà in vigore per 60 giorni”. Lo ha detto il presidente Donald Trump precisando che il bando riguarderà coloro che chiedono la residenza permanente, ovvero la carda verde. Allo scadere dei 60 giorni, sarà valutato il da farsi. L’obiettivo è tutelare i lavoratori statunitensi, ha rimarcato Trump durante la conferenza sul coronavirus. E’ “un ordine esecutivo forte”, ha detto Trump, segnalando che “probabilmente” lo firmerà oggi. Il bando non riguarderà i visti temporanei. “Ci saranno persone che continueranno ad arrivare”, ha assicurato Trump, segnalando che l’estensione o meno del blocco dell’immigrazione oltre i 60 giorni dipenderà dalla situazione economica.

Ore 06.00 – Ok del Senato Usa a nuovi aiuti per 480 miliardi – Via libera del Senato Usa al nuovo piano di aiuti da 480 miliardi di dollari per contrastare l’impatto economico del coronavirus. I fondi sono destinati soprattutto alla piccola impresa. La misura, passata all’unanimità dopo una settimana di negoziati tra repubblicani, democratici e Casa Bianca, stanzia fondi per le Pmi, gli ospedali e per i test durante la crisi del coronavirus. Dovrà ora superare il vaglio della Camera dove dovrebbe essere messa al voto giovedì.

COSA È SUCCESSO IERI

Francia: ​531 morti Covid, calano rianimazioni. Stop a voli fuori da Schengen. In Francia ieri sono morte 531 persone a causa della pandemia di Covid-19, il che porta il bilancio totale delle vittime a 20.796 morti. Calano le rianimazioni, segno che le misure messe in campo per limitare i movimenti funzionano. Intanto, il paese ha sospeso tutti i collegamenti aerei fuori dalla zona Schengen.

Olanda: scuole riaperte a tempo parziale dall’11 maggio. Nei Paesi Bassi le scuole saranno riaperte, gradualmente, dall’11 maggio dopo una chiusura di quasi un mese. Lo ha annunciato il premier olandese, Mark Rutte.

Aumentano i decessi in Svezia. Record negativo di morti per Coronavirus in Svezia: sono 185, infatti, i decessi registrati ieri, il numero più alto registrato dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, che portano il totale a 1.765. Il numero dei contagi, invece, sale a 15.322.

Proseguono gli annullamenti: in Spagna niente corsa tori di Pamplona, Germania annulla l’Oktoberfest. A causa della pandemia di Coronavirus la città spagnola di Pamplona ha deciso di annullare la famose celebrazione di San Fermin prevista a luglio, dove la corsa di tori di solito attira decine di migliaia di turisti. Anche in Germania salta l’Oktoberfest di Monaco: “Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà”. Lo ha annunciato il presidente della Baviera Markus Soeder.

Russia, oltre cinquemila contagi in un giorno. Continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Russia. Sono stati 5.642 in più ieri, secondo i dati ufficiali riportati dall’agenzia Tass. Il numero totale di casi confermati sale così a 52.763. In Russia sono 456 i morti con Coronavirus e 3.873 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione.

Trump sospende l’immigrazione negli Usa – Il presidente Donald Trump ha annunciato che sospenderà l’immigrazione negli Stati Uniti per il Coronavirus. Via Twitter, Trump ha anticipato che firmerà un ordine esecutivo “alla luce dell’attacco da parte del nemico invisibile” per proteggere i cittadini americani, sospendendo “temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Coronavirus, boom di casi a Singapore: oltre 1400 in un solo giorno /2. Parigi, tracce di Coronavirus trovate nell’acqua della Senna: stop al lavaggio delle strade

3. Il Coronavirus colpisce più bimbi del previsto: “Per uno in terapia intensiva, infetti altri 2.381” /4. Il laboratorio di Wuhan al centro delle indagini Usa sull’origine della pandemia rompe il silenzio: “Non è uscito da qui”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti La Regina Elisabetta compie 94 anni e festeggia il compleanno su Zoom Pandemia diffusa dagli asintomatici: così Cina, Oms e Italia hanno sottovalutato il Covid Coronavirus, la storia del laboratorio di Wuhan