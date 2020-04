Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus nel mondo continua a vedere nuovi contagi ogni giorno e finora ha prodotto oltre 100mila morti. I casi accertati di Covid-19 sono oltre 1 milione e 650mila in tutto il globo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 11 aprile 2020:

Ore 7,30 – Altri 1.920 morti negli Usa – Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University il totale dei decessi 20.506 ovvero oltre mille in più che in Italia, dove sono 19.468. Le persone positive sono 527.111. Per la prima volta dichiarata la calamità in tutti i 50 Stati americani. Secondo il New York Times, Trump fu allertato a gennaio ma non ascoltò. La replica: “Non hanno fonti, sono notizie false”.

COSA È SUCCESSO IERI

Ore 19.25 – Regno Unito, la regina Elisabetta: “Il Covid non ci travolgerà. Pasqua è speranza”. Elisabetta II d’Inghilterra ha registrato il suo primo messaggio per la Pasqua, tornando a rassicurare la nazione: “Il coronavirus non ci travolgerà”, ha affermato la regina, sostenendo che se anche le chiese in tutto il Paese sono chiuse a causa della pandemia “la Pasqua non è cancellata”. “Quest’anno la Pasqua sarà diversa per molti di noi, ma tenendoci separati – ha continuato la sovrana britannica – manteniamo gli altri al sicuro. Ma la Pasqua non è cancellata; anzi, abbiamo bisogno della Pasqua più che mai”. “Sappiamo che il coronavirus non ci travolgerà. Per quanto oscura possa essere la morte – in particolare per coloro che soffrono di dolore – la luce e la vita sono maggiori. Possa la fiamma viva della speranza pasquale essere una guida costante mentre guardiamo al futuro”, ha concluso la regina.

Ore 17.30 – New York, scuole chiuse fino a settembre. Le scuole nella città di New York resteranno chiuse fino alla fine dell’anno accademico e riapriranno a settembre. E’ quanto annunciato dal sindaco di New York, Bill de Blasio, che aveva disposto la chiusura delle strutture scolastiche lo scorso 16 marzo a causa dell’emergenza coronavirus.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

