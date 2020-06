Coronavirus, un nuovo studio rivela: “Gli uomini calvi hanno più probabilità di sviluppare sintomi gravi della malattia”

“Gli uomini calvi hanno maggiore probabilità di sviluppare i sintomi gravi del Coronavirus”: è quanto sostiene un nuovo studio realizzato dai ricercatori della Brown University. Secondo il professor Carlos Wambier, il quale ha guidato il team di studiosi che hanno lavorato alla ricerca, la “Pensiamo davvero che la calvizie sia un perfetto predittore di gravità”. La motivazione sarebbe da ricercarsi negli ormoni sessuali maschili, gli androgeni, che, oltre a causare la caduta dei capelli, favorirebbero l'”ingresso” del virus nelle cellule. Altri studi, infatti, hanno evidenziato che gli uomini si ammalano più gravemente delle donne proprio per una questione ormonale: gli androgeni favorirebbero la penetrazione del Covid-19 all’interno delle cellule, mentre gli estrogeni, gli ormoni femminili, avrebbero un effetto protettivo contro l’infezione da Coronavirus.

Lo studio del professor Wambier, che deve essere ancora approvato a livello scientifico, questo è bene sottolinearlo, si basa anche su due ricerca statistiche di pazienti ricoverati a causa del Covid-19 in Spagna. Nel primo studio, pubblicato sul Journal of American Academy of Dermatology, emergeva che su 122 pazienti ricoverati in tre ospedali differenti di Madrid, il 79% era composto da uomini calvi. In un’altra ricerca, invece, su 41 pazienti, analizzati sempre in Spagna, è emerso che il 71% fosse calvo.

