Coronavirus, nuovo studio rivela quanto durerà: “Almeno altri 18 mesi”

Un nuovo studio proveniente dagli Usa rivela quanto durerà ancora l’epidemia di Coronavirus. Secondo gli esperti del Center for Infectious Disease Research and Policy dell’Università del Minnesota, infatti, la pandemia di Covid-19 non finirà prima di 18-24 mesi, ovvero quando il 60-70 per cento della popolazione mondiale non avrà contratto l’infezione. A svelare i contenuti delle ricerca è stata la Cnn, che ha intervistato Mike Osterholm, epidemiologo della Harvard School of public health, nonché uno degli autori dello studio. Questi ha dichiarato senza mezzi termini che “L’idea che l’epidemia di Coronavirus finirà presto sfida la microbiologia”.

Teoria confermata anche da Marc Lipsitch, un altro degli studiosi che ha lavorato al report, il quale ha affermato che “sulla base del trend delle più recenti pandemie di influenza, questa durerà probabilmente dai 18 ai 24 mesi”. Secondo i due è questo il periodo in cui “l’immunità di gregge si sviluppa gradualmente nella popolazione” a meno che non venga trovato un vaccino in tempi rapidi. Ma secondo i due autori dello studio “probabilmente il vaccino non sarà disponibile fino a una data imprecisata del 2021”.

