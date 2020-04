Coronavirus, J.K. Rowling: “Ho avvertito i sintomi ma mi sono ripresa”

“Nelle ultime due settimane ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, e non ho fatto nessun test. Ma ora mi sono ripresa del tutto grazie ai consigli di mio marito”: così J.K Rowling, autrice di Harry Potter, suoi canali social. L’autrice della saga più amata di sempre rivela di aver avvertito i sintomi del Covid-19, ma di essersi ripresa dalle difficoltà respiratorie grazie alle indicazioni di un video dei medici del Queens Hospital di Londra, che ha seguito su consiglio del marito medico.

In un secondo Tweet, Rowling ha ringraziato per i messaggi di solidarietà che le sono giunti dal pubblico e dagli affezionati a Harry Potter, la cui versione cinematografica è trasmessa in Italia da Mediaset in via eccezionale per intrattenere i cittadini in quarantena a causa del Coronavirus.

“Sono davvero completamente guarita e volevo condividere una tecnica raccomandata dai medici, non costa nulla, non ha effetti collaterali negativi ma potrebbe aiutare molto te e i tuoi cari, come ha fatto con me”, ha scritto l’autrice. Anche Rowling ha appena lanciato, con grandissimo successo, un’iniziativa per aiutare i cittadini a trascorrere piacevolmente i giorni di isolamento da Coronavirus, il sito Harry Potter a casa, pieno di giochi, quiz, libri e percorsi interattivi per far compagnia alle famiglie.

Oggi, lunedì 6 aprile, su Italia 1 andrà in onda l’ultimo episodio della saga, Harry Potter e i doni della morte, diviso in due episodi: i telespettatori si preparano ad assistere al gran finale, e possono stare tranquilli, perché J.K. Rowling non ha contratto il Coronavirus.

