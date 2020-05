Coronavirus, nel mercato più famoso di Indonesia i pipistrelli vengono ancora venduti

Coronavirus, pipistrelli ancora venduti in Indonesia

Il Coronavirus è probabilmente arrivato dai pipistrelli, dai mercati di animali della provincia di Wuhan, la più colpita dalla pandemia. Dal momento del picco dei contagi i cosiddetti ‘wet market’ sono stati vietati, ma il Tomohon – il più famoso mercato di Indonesia – ha ancora i pipistrelli nel menu. Sì, vengono macellati ancora oggi pipistrelli, ratti, serpenti e lucertole catturati nelle foreste dell’isola di Sulawesi.

Per anni, gli amanti degli animali e gli attivisti per la protezione della fauna selvatica hanno chiesto alle autorità di chiudere il mercato estremo di Tomohon. E la pandemia di Covid-19 aggiunge un ulteriore motivo per fare pressione sulle autorità affinché finalmente intervengano. Si ritiene che anche il virus della Sars (sindrome respiratoria acuta grave), che uccise 800 persone in tutto il mondo, abbia avuto origine nei pipistrelli prima di diffondersi agli zibetti in un mercato di fauna selvatica in Cina, e che alla fine abbia infettato l’uomo nel 2002. Per questo la Cina ha ordinato la chiusura di tutti i suoi mercati di fauna selvatica dopo l’epidemia di Wuhan, a dicembre.

L’Indonesia, quarta al mondo per popolazione, è stata lenta nel riconoscere la minaccia del Coronavirus ed è molto indietro rispetto alle altre nazioni nei test. Fino alla scorsa settimana, si sono registrati 15.438 casi e 1.028 morti, il secondo più alto numero di decessi in Asia orientale dopo la Cina.

