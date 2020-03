Arrestato per aver violato ogni misura preventiva in metro

Un passeggero della metropolitana di Bruxelles è stato arrestato dopo essere stato filmato mentre si leccava le dita e poi le asciugava sul corrimano verticale del vagone, in piena emergenza Coronavirus. Nel video, condiviso da un altro passeggero sui social, si vede il ragazzo con una lattina di birra in mano e la mascherina abbassata.

L’autorità belga dei trasporti, la Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB-MBIV), ha fatto sapere che l’uomo era ubriaco ed è stato arrestato dalla polizia. In Belgio fino ad oggi sono circa 400 i casi risultati positivi al Covid-19, la maggior parte dei quali registrati nelle Fiandre, la parte settentrionale del Paese, mentre il resto si trova in Vallonia, a sud. Tre i contagiati nella regione di Bruxelles.

In una conferenza stampa tenutasi ieri sera, giovedì 12 marzo, il ministro dell’Interno ha annunciato le nuove misure restrittive che entreranno in vigore nel Paese per contenere l’emergenza: le scuole, le Università, i ristoranti, i bar e la maggior parte degli esercizi commerciali resteranno chiusi, tranne i servizi essenziali e i trasporti. Gli asili nido resteranno aperti.

“Questa non è una quarantena”, ha detto il primo ministro Wilmès. “Vogliamo evitare situazioni come quella che si è verificata in Italia. Queste misure devono evitare la chiusura totale”.

