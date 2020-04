Coronavirus, a New York i morti vengono seppelliti nelle fosse comuni di Hart Island | VIDEO

New York sta vivendo la sua ora più buia: 518 morti in più in 24 ore e 7.521 nuovi infetti. E così sono oltre 7 mila le vittime solo nella città della East Coast, la metà di quelle dell’intera America: le ultime 4mila in meno di una settimana, ma per il secondo giorno consecutivo calano i ricoveri.

Il sindaco Bill de Blasio giorni fa aveva annunciato la possibilità di seppellire temporaneamente le vittime del contagio a Hart Island, una striscia di terra di poco più di un chilometro al largo del quartiere del Bronx. Il sindaco aveva detto che i corpi delle vittime di COVID-19 sarebbero stati seppelliti individualmente e non in fosse comuni, in modo da consentire alle famiglie di reclamare in seguito le spoglie del defunto. “Cercheremo di trattare ogni famiglia con dignità, rispetto, rispettando le volontà dei credenti”, ha dichiarato de Blasio alla Cnn.

Ma le cose non sono andate così. I corpi di chi è morto per Coronavirus senza essere reclamato dalla famiglia vengono sepolti in queste ore ad Hart Island, nel Bronx, zona usata da decenni come fossa comune per chi non ha parenti in grado di farsi carico del funerale. Giovedì ne sono stati interrati circa 40.

“Per New York questa pandemia è più devastante dell’11 settembre, sia in termini di morti che in termini di danni all’economia”, ha detto il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, sottolineando come il Coronavirus abbia già ucciso più degli attentati alle Torri gemelle.

Gli Stati Uniti hanno ora 466.033 casi di Coronavirus e oltre 16.500 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il totale – segnala la Cnn – comprende casi provenienti da tutti i 50 Stati, dal distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, nonché tutti i casi rimpatriati dall’estero. Intanto cresce la fronda dei repubblicani insoddisfatti dei tempi di risposta alla pandemia del presidente Donald Trump, che ha agito con misure tardive che hanno portato a oltre 16 milioni di domande di disoccupazione.

