Londra, neonato positivo al Coronavirus: la madre era stata ricoverata prima del parto per Covid-19

Coronavirus, neonato positivo al tampone come la mamma, che era stata ricoverata prima del parto per Covid-19

Un neonato è risultato positivo al Coronavirus in Gran Bretagna. La mamma era stata ricoverata prima del parto per sospetta polmonite, che si è poi confermato essere Covid-19, ed era stata portata in un ospedale a Nord di Londra qualche giorno prima che il bambino nascesse. Si tratta del più giovane contagiato in Gran Bretagna, come ha riferito il Guardian.

La madre ha effettuato il tampone presso l’ospedale del North Middlesex, a Enfield, ma i risultati sono arrivati soltanto dopo la nascita del bambino, che a sua volta è risultato essere positivo al Covid-19. Quel che non è chiaro è come il bambino abbia contratto il virus, se prima o dopo la nascita.

