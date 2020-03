Coronavirus, la Germania invierà un milione di mascherine all’Italia

La Germania fa marcia indietro. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero della Salute tedesco riportate da Repubblica, Berlino sarebbe pronta a inviare un milione di mascherine all’Italia. Angela Merkel avrebbe quindi deciso di sospendere il decreto che bloccava l’export delle mascherine, che riprenderebbe invece regolarmente assieme all’esportazione di guanti, camici e tute protettive. Su quest’ultimo aspetto è già stato varato, lo scorso 12 marzo, un decreto da parte del ministero dell’Economia.

Ora anche le mascherine dovrebbero far parte del materiale esportato dalla Germania verso l’Italia. Scrive Repubblica: “Il provvedimento elenca gli “occhiali di sicurezza”, “schermi facciali”, “maschere filtranti” e gli altri prodotti su cui il governo Merkel aveva deciso in precedenza, a causa del rapido diffondersi dell’epidemia anche in Germania, di imporre uno stop alle frontiere. La sospensione del divieto di esportazione voluta da Spahn è prevista, d’ora in poi, “per contrastare una minaccia alla soddisfazione di bisogni vitali in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio per proteggere la salute e la vita delle persone”.

Potrebbero interessarti Londra, neonato positivo al Coronavirus: la madre era stata ricoverata prima del parto per Covid-19 Italiano rapito in Mali liberato dopo 15 mesi di prigionia Coronavirus, impennata di casi in Spagna: Sanchez vieta gli spostamenti