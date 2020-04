Due medici contagiati dal Coronavirus si risvegliano con la pelle scura

Coronavirus, due medici cinesi contagiati si risvegliano con la pelle scura

Una storia piuttosto strana quella che ha riguardato due medici cinesi del Wuhan Central Hospital, che hanno contratto il Coronavirus e sono stati ricoverati in gravi condizioni. Yi Fan e Hu Weifeng, 42 anni entrambi, si sono risvegliati dopo un mese di terapia intensiva, ma qualcosa in loro era decisamente cambiato.

I due infatti avevano la pelle molto più scura del normale: un effetto collaterale, si è poi capito, dei potenti farmaci utilizzati per combattere il Covid-19. A causare la pigmentazione alterata anche problemi di funzionamento del fegato. Quando il fegato dei due medici riprenderà le sue normali funzionalità, anche la loro pelle tornerà a un colorito più naturale.

La storia di Yi Fan e Hu Weifeng ha fatto molto scalpore in Cina tanto da essere raccontata dalla tv di Stato Ccvt; il servizio è stato poi ripreso dal Daily Mail. I due medici lavoravano a Wuhan quando è scoppiata l’epidemia e hanno contratto il Coronavirus. Le loro condizioni sono presto peggiorate, richiedendo il ricovero in terapia intensiva.

Ora Yi e Hu stanno meglio anche se quest’ultimo è ancora in terapia intensiva, ma dopo 45 giorni attaccato alle macchine è tornato a parlare. Yi invece è stato attaccato a un macchinario per 39 giorni, ma adesso è in un reparto ordinario.

