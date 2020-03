Coronavirus, la moglie di Luis Sepùlveda: “Mio marito non è in coma”

La moglie di Luis Sepùlveda: mio marito non è in coma

La moglie di Luis Sepùlveda, lo scrittore cileno risultato positivo al Coronavirus lo scorso primo marzo, ha smentito la notizia secondo cui il marito sarebbe in coma, riportata nelle ultime ore da alcuni siti spagnoli. Carmen Yáñez, anche lei positiva al tampone, ha detto invece che il marito è in lieve miglioramento e che fa piccoli progressi di giorno in giorno.

Yáñez ha raccontato che le condizioni dello scrittore sono stabili: anche se è sedato, non si trova in coma. “Questo è assolutamente falso. È stato sedato dai medici, mai in coma”, ha dichiarato la donna, spiegando che il marito ha già recuperato la capacità respiratoria in un polmone dopo le complicazioni, e che è in corso di recuperare anche l’altro.

Il celebre scrittore cileno ha 70 anni ed era tornato a Gijón dal Portogallo, dove era stato dal 18 al 23 febbraio per partecipare al festival letterario Correntes d’Escritas. Gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato sottoposto a tampone con esito positivo, da lì la decisione di trasferirlo al Central University Hospital of Asturias, a Oviedo, in un reparto dedicato per malattie infettive.

