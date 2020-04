Coronavirus, gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro e vince 4 milioni e mezzo

Il Coronavirus ha costretto a casa tantissime persone in tutto il mondo: i più sfortunati – oltre a dover combattere un nemico invisibile – hanno anche perso il proprio lavoro, ma c’è sempre una luce alla fine del tunnel, come per questo giovane padre di famiglia che, giocando alla lotteria, ha vinto 4 milioni e mezzo di dollari. L’uomo non ha voluto svelare la propria identità: originario di Adelaide, in Australia, il protagonista di questa storia a lieto fine era stato licenziato a causa della pandemia, con a carico un bambino piccolo da sfamare.

La disperazione l’ha portato a comprare un biglietto della lotteria nel weekend di Pasqua e la fortuna gli ha strizzato l’occhio, perché ha vinto un bel gruzzoletto. La cifra verrà diluita nel tempo, il premio infatti sarà assegnato in 20mila dollari al mese per i prossimi vent’anni. “Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo, lei ha urlato, sono stato molto sotto stress per via del lavoro, ma ora sono sollevato e felice”, ha dichiarato il fortunato vincitore ai media locali. Una somma importante che non soltanto gli permetterà di arginare i danni del licenziamento, ma gli permetterà anche di acquistare finalmente una casa per la sua famiglia. “Siamo una famiglia giovane, abbiamo appena avuto un bambino e questa vincita cambierà il resto delle nostre vite. Ci concede una completa indipendenza economica e le possibilità sono infinite, è una sensazione bellissima. Non potrei essere più felice”.

