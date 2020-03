Coronavirus, l’Isis diffonde le “direttive islamiche” contro il contagio: “Lavarsi le mani, fidarsi di Dio”

L’Isis diffonde le direttive islamiche contro il Coronavirus

Anche il gruppo jihadista dello Stato Islamico (Isis), che non conosce confini ben definiti e non risiede in un solo Paese, ha diffuso una serie di ”direttive religiose” per proteggere i suoi miliziani dalle epidemie, senza però menzionare esplicitamente il Coronavirus.

Nel settimanale dell’Isis, al-Naba, si consiglia di ”stare lontano dalle persone malate”, di ”evitare viaggi e stare lontani dalle zone colpite dall’epidemia” e di ”coprirsi la bocca quando si starnutisce o si tossisce”. Daesh in arabo ricorda poi a suoi miliziani di ”lavarsi le mani prima di mangiare e di bere”. Infine, suggerisce ai suoi sostenitori di ”fidarsi di Dio e cercare rifugio in lui”.

Intanto proprio oggi, 13 marzo, le Nazioni Unite hanno confermato il primo caso positivo al Coronavirus nella sede principale di New York. Come ha spiegato un portavoce dell’Onu, si tratta di un delegato della missione permanente delle Filippine.

Singapore invece ha annunciato il divieto d’ingresso nella città stato a tutti i nuovi visitatori con viaggi fatti in Italia, Francia, Spagna e Germania negli ultimi 14 giorni. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 15 marzo, e si applicherà anche ai cittadini di Singapore che abbiano transitato in uno di quei Paesi. Ai residenti permanenti e ai possessori di visto di soggiorno di lungo termine che di recente hanno visitato i 4 Paesi europei sarà disposta la quarantena domiciliare di due settimane al momento del loro ritorno. Singapore ha registrato finora 187 casi di infezione al coronavirus, di cui 96 sono guariti.

Dopo la chiusura di scuole e Università in Italia, Francia, Germania e Belgio hanno annunciato una misura simile a partire da lunedì prossimo, 15 marzo, mentre Pechino ha fatto sapere che considera superato il picco di trasmissione dei contagi: a Wuhan ieri è stato registrato il miglior record positivo dall’inizio dell’epidemia, con solo 8 contagi in un giorno.

Leggi anche:

1.Coronavirus, nel mondo oltre 4.700 decessi. Francia, Germania e Belgio chiudono le scuole 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/

Potrebbero interessarti Coronavirus, si toglie la mascherina, si lecca le dita e poi le asciuga sul corrimano della metro. Arrestato | VIDEO Coronavirus, positiva la moglie del premier canadese Trudeau Coronavirus, nel mondo oltre 4.700 decessi. Francia, Germania e Belgio chiudono le scuole. Sospesa la Premier League inglese

3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto” 4. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno”

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO