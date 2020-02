Il coronavirus in Italia sulla stampa internazionale: ecco cosa scrivono di noi

I casi di coronavirus emersi finora in Italia sono stati raccontati anche dalla stampa internazionale. Sulle homepage dei loro siti, moltissimi giornali stranieri danno conto del numero dei contagi e delle vittime risultate positive al Covid-19 nel nostro paese.

In Italia i contagi accertati finora sono 229. I morti sono 6 in totale: gli ultimi, stamattina, sono un uomo di 84 anni ricoverato a Bergamo, uno di 88 anni di Caselle Landi e uno di 80 anni di Castiglione d’Adda. Smentita una settima vittima a Brescia. Il governo ha varato un decreto legge per il contenimento dell’emergenza e ora chiede calma alla popolazione, mentre il panico ha fatto prendere d’assalto i supermercati. Intanto, nel mondo le vittime del coronavirus sono oltre 2.400.

“L’Iran nega ogni insabbiamento mentre sette vittime sono registrate in Italia”, si legge sulla versione internazionale del Guardian.

“Coronavirus: gli studenti di ritorno dalla Cina o dal nord Italia devono rimanere a casa”, si legge sul quotidiano Le Figaro, che fa riferimento alla decisione del governo francese che riguarda i bambini e i ragazzi che hanno trascorso le vacanze invernali in Cina, a Hong Kong, Macao, Singapore, Corea del Sud ma anche in Lombardia o Veneto.

“L’epidemia aumenta la paura di una pandemia di coronavirus”, è intitolata la diretta sul sito del New York Times, che parla di “esplosioni pericolose in Corea del Sud, Italia e Iran”.

“L’Italia registra sei morti per coronavirus e 229 persone infette”, si legge su El Paìs.

La Bbc dedica al coronavirus in Italia un articolo ad hoc per rispondere alla domanda: “Cosa dovrei fare se viaggio in Italia?” e chiarire eventuali dubbi.

“Il coronavirus mette alla prova le frontiere aperte d’Europa mentre il bilancio delle vittime in Italia aumenta”, si legge sul quotidiano economico statunitense Wall Street Journal.

