Coronavirus, Spagna in ginocchio: 738 morti in 24 ore. Esercito chiede aiuto alla Nato

Coronavirus, cosa succede in Spagna: 738 morti in 24 ore

Dopo l’Italia, la pandemia di Coronavirus ha colpito violentemente anche la Spagna, che ora si trova a fronteggiare un’emergenza di dimensioni apocalittiche. Il ministero della Sanità spagnolo ha confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 738 decessi in seguito al Coronavirus. È l’aumento maggiore registrato in Spagna dall’inizio della crisi. I casi confermati nel Paese salgono oggi ad un totale di 47.610, con 7.937 nuovi contagi. Il numero delle vittime arriva così a 3.434. Più della Cina. Lo riferisce l’agenzia Efe.

Le richieste della Spagna alla Nato

Le forze armate spagnole hanno chiesto aiuto alla Nato, lo rende noto in un comunicato la stessa Alleanza Atlantica, affermando che la Spagna ha invocato “assistenza internazionale” chiedendo materiale medico per contrastare la diffusione del virus, sia fra i civili sia fra i militari. Nello specifico la richiesta riguarda 450mila respiratori, 500mila test rapidi per la diagnostica e 1,5 milioni di mascherine. Il governo spagnolo ha d’altro canto sottolineato che sta lavorando a piani per la produzione del materiale sul territorio nazionale: “Stiamo cominciando a parlare di una industria di guerra, una economia di guerra”, ha detto in conferenza stampa il ministro spagnolo dell’industria Maria Reyes Maroto.