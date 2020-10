Chemioterapia sospesa per tre mesi a causa del Coronavirus, muore a 31 anni

A soli 31 anni e con un figlio di sei anni, Kelly Smith aveva tutta la vita davanti a sé. Ma la giovane estetista, che soffriva di cancro intestinale, è stata privata del suo futuro quando la pandemia ha colpito il mondo. A marzo i medici le hanno comunicato che la sua chemioterapia era stata sospesa per tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Il suo tumore si è diffuso e la 31enne è morta.

La donna di Macclesfield (Regno Unito) si sottoponeva ai cicli di chemioterapia da circa 3 anni, ma con il nuovo Coronavirus ha dovuto interrompere la terapia perché gli ospedali britannici – durante il periodo del lockdown – dovevano occuparsi dei pazienti Covid. Kelly Smith aveva lanciato numerosi appelli sui social per aiutare chi come lei non poteva più accedere alle cure tumorali, ma l’appello pare sia rimasto inascoltato. Ora – come riporta il Daily Mail – la famiglia della giovane mamma ha lanciato una forte accusa al sistema sanitario locale ritenendolo responsabile della morte della 31enne.

Leggi anche: 1. Allarme terapie intensive: ecco la situazione regione per regione. Se i casi aumentano non siamo pronti / 2. Il mistero delle 1.660 terapie intensive pronte all’uso che le Regioni non hanno ancora attivato / 3. I presidi contro De Luca: “No alla didattica a distanza. La scuola non si ferma” / 4. “Ora fermiamoci 3 settimane”: parla Crisanti / 5. “Giusto il coprifuoco a Roma e Milano”: lo dice Bassetti, il prof del “virus indebolito” / 6. L’allarme dei medici di famiglia: “Nel Lazio sommersi da telefonate”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Arriva a Versailles in taxi ed entra nella Reggia proclamandosi "Re" Esclusiva: la storia di Emeka, sopravvissuto alla guerra del Biafra | PODCAST Coronavirus, Sudafrica: positivi il ministro della Sanità e la moglie