Colpito da un fulmine, morto il marito dell’attrice di One Tree Hill Bevin Prince

È morto a 33 anni, dopo essere stato colpito da un fulmine, William Friend, marito dell’attrice Bevin Prince nota per il ruolo di Bevin Mirskey in One Tree Hill. Il fatto è accaduto domenica 3 luglio, nella Carolina del Nord, mentre l’uomo navigava vicino all’isola di Masonboro insieme ad alcuni amici. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità marina dell’ufficio dello sceriffo della contea di New Hanover che hanno cercato di rianimare l’uomo prima di raggiungere l’ambulanza dove è stata dichiarata la morte.

La migliore amica di Prince, l’attrice Odette Annable, ha pubblicato un post su instagram. “Continuo a pensare al regalo che hai fatto a Bevin e a tutti quelli che ti conoscevano e che hanno potuto testimoniare la passione che ardeva nella tua anima, la passione di aiutare le persone – ha scritto Annable – Eri perfetto per lei in qualunque modo. Hai sostenuto i suoi sogni, l’hai fatta sentire amata, l’hai adorata con ogni parte della tua anima e sarò per sempre grata di testimoniare quel tipo di amore”.