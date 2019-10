Due uomini sono stati arrestati perché hanno tentato di fare ubriacare un coccodrillo

La polizia ha arrestato due uomini in Florida per aver catturato un coccodrillo e per averlo costretto a bere birra.

Un video mostra i due uomini mentre imboccano con forza l’alligatore e tentano di farlo ubriacare.

Timothy Kepke e Noah Osborne sono stati arrestati il ​​26 agosto a Palm City e sono stati accusati di aver illegalmente catturato un coccodrillo, si legge nel rapporto della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Secondo quanto riferito dagli agenti, Kepke, dopo avere bevuto diverse birre, avrebbe catturato l’alligatore a mani nude. Il coccodrillo avrebbe morso il braccio dell’uomo prima di versargli l’alcool in bocca.

Il video dell’incidente non è stato ancora reso pubblico.

