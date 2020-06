Strage in Cina, vigilante accoltella bambini, preside e personale della scuola elementare

Una strage è avvenuta questa mattina in una scuola elementare di Wangpu, nella regione autonoma meridionale del Guangxi Zhuang, in Cina. Un vigilante di 50 anni ha accoltellato bambini, preside e personale dell’istituto scolastico provocando 40 feriti, di cui tre in gravi condizioni: il dirigente della scuola, un’altra guardia giurata e uno studente. Secondo quanto riportato dai media locali il presunto autore del gesto, al servizio della scuola elementare, è stato arrestato dalla polizia per essere sottoposto a interrogatorio.

